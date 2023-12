Hamas: Älteste Moschee des Gazastreifens durch Israel zerstört

Die Palästinenserorganisation Hamas wirft Israel vor, bei einem Luftangriff auf Gaza die Al-Omari-Moschee zerstört zu haben. Die Hamas spricht von einem "barbarischen Verbrechen" und fordert ein Eingreifen der UNESCO.

Quelle: AFP © Mohammed Abed

Der Palästinenserorganisation Hamas zufolge, wurde die alte Al-Omari-Moschee, ein Wahrzeichen von Gaza, von israelischen Kampfflugzeugen bombardiert und dabei vollständig zerstört. Bilder, die in sozialen Medien geteilt und von internationalen RT-Journalisten in Gaza als Bilder der Al-Omari-Moschee identifiziert wurden, zeigen massive Schäden an dem Gebäude, von dem nur noch das alte steinerne Minarett steht. Meinung Hamburg: Gericht entscheidet für Meinungsfreiheit, NDR reagiert mit Propaganda Die Große Al-Omari-Moschee gilt als eine der wichtigsten und ältesten Moscheen in Palästina und als die erste, die in der Enklave errichtet wurde. Die Hamas bezeichnete die Zerstörung laut der Nachrichtenagentur Reuters als "abscheuliches, barbarisches Verbrechen" und forderte die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) auf, historische Gebäude in Gaza zu schützen. Israeli warplanes bombed a while ago the Grand Omari Mosque, Gaza’s largest and oldest mosque. #GazaGenocide#IsraelTerrorismpic.twitter.com/Ng7Yekb7KD — Palestine Info Center (@palinfoen) December 8, 2023 Die Kämpfe begannen am 7. Oktober, als die Hamas Angriffe auf Israel startete und dabei etwa 1.200 Menschen tötete. Israel hat die Hamas wiederholt beschuldigt, die zivile Infrastruktur, darunter Moscheen und Schulen, als Versteck für ihre Kämpfer zu nutzen. 🚨فيديو الاحتلال يدمر المسجد العمري الكبير ، وهو المسجد الأكبر والأقدم في مدينة غزة. pic.twitter.com/klOa7QKvW1 — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) December 8, 2023 Ein weiteres Gotteshaus, die Othman bin Qashqar-Moschee in Gaza-Stadt, wurde nach Angaben der Hamas am Donnerstag von Luftangriffen getroffen. Die Gruppe verurteilte auch die Zerstörung des Hammam al-Samara, eines 1.000 Jahre alten türkischen Bades in dem Gebiet. Gefangene in Unterhosen: Entwürdigung von Palästinensern durch israelische Soldaten Nach Angaben des palästinensischen Kulturministeriums haben israelische Kampfflugzeuge seit Beginn des Konflikts acht Museen bombardiert, darunter das Rafah-Museum, das Al-Qarara-Museum und das Chan-Junis-Museum, und einen Großteil der Altstadt von Gaza zerstört, darunter Dutzende historische Gebäude. Israel soll außerdem neun Verlagshäuser und Bibliotheken zerstört haben. Zudem sollen mindestens 21 Kulturzentren teilweise beschädigt oder komplett zerstört worden sein. In ihrem jüngsten Bericht stellte die Nichtregierungsorganisation Heritage for Peace fest, dass 104 von 195 architektonischen Stätten im Gazastreifen beschädigt oder zerstört sind. Nach Angaben des Gaza-Gesundheitsministeriums wurden seit Beginn des Konflikts mehr als 17.000 Palästinenser getötet. Ein Großteil der zivilen Infrastruktur wurde zerstört. Mehr zum Thema – Kameramann der türkischen Agentur Anadolu bei israelischem Luftangriff getötet

