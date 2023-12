Gefangene in Unterhosen: Entwürdigung von Palästinensern durch israelische Soldaten

Die israelische Armee drang in eine UN-Schule in Bait Lahia ein. Dort wurden alle Männer aufgefordert, sich von ihren Familien zu trennen und die Schule mit erhobenen Händen zu verlassen. Sie mussten sich ausziehen, wurden gefesselt und abtransportiert. Wie zu erwarten, sorgte auch diese Entwürdigung von Palästinensern in westlichen Medien nicht für einen Aufschrei der Entrüstung.

CNN hat neue Bilder vom Krieg Israels Krieg gegen den Gazastreifen veröffentlicht, der sich dort vor allem gegen die Zivilbevölkerung richtet. Bilder aus dem Gazastreifen, die am Donnerstag in den sozialen Medien kursierten, zeigen unter anderem eine Massenfestnahme durch das israelische Militär IDF von Männern, die sich bis auf ihre Unterwäsche ausziehen, auf der Straße niederknien und Augenbinden tragen mussten. Israeli army strips Palestinians naked on the streets of Gaza.Photos and videos circulating in Israeli media show captured Gazans without clothes being held/transported by the military. pic.twitter.com/QRRSshl17b — The Cradle (@TheCradleMedia) December 7, 2023 Die IDF nahmen offenbar gestern Männer und Jugendliche fest, die in einer UN-Schule in Bait Lahia im Norden des Gazastreifens Schutz gesucht hatten, wobei es sich dabei um Zivilisten gehandelt haben soll. Unter den Männern war auch der Journalist Diaa Al-Kahlot des britischen TV-Kanals Al Araby. Die Männer wurden abtransportiert. Das israelische Medium KAN meldete, die israelische Armee wolle nach eigenen Angaben prüfen, ob es sich dabei nicht doch um Hamas-Anhänger handele. Solche wahllosen Entführungen stellen nach dem Völkerrecht ein Kriegsverbrechen dar. Berichten zufolge wurden auch Männer aus Häusern und Schulen zusammengetrieben, in denen binnenvertriebene Familien des nördlichen Gazastreifens untergebracht waren. In den sozialen Netzwerken kursieren weitere Bilder, in denen zu sehen sind, wie Männer in Unterwäsche in Viererreihen auf einer Straße sitzen, während sie von israelischen Soldaten umringt und die Gebäude links und rechts teils ausgebrannt sind. In einer anderen Szene ist zu sehen, wie Männern die Hände auf den Rücken zusammengebunden werden und sie dann auf einen Lkw verfrachtet werden. So entwürdigten - Nazis „Untermenschen“,- US-Folterer Iraker,- der IS „Ungläubige“. Netanyahu und Co. handeln nicht wie zivilisierte Menschen. Dieses Israel kann nicht Deutschlands Staatsraison sein.DIE FAKTEN: Die israelische Armee war in eine UN-Schule im Beit Lahia… pic.twitter.com/ghjKiEXjj8 — Jürgen Todenhöfer (@J_Todenhoefer) December 8, 2023 Der iranische Außenminister Amir-Abdollahian verglich auf X den Umgang der IDF mit ihren Gefangenen mit der Behandlung gefangener Andersdenkende durch eine IS-Terrorgruppe. نسل‌کشی و کودک‌کشی، کاربرد سلاح‌های ممنوعه، ممانعت از ورود آب، غذا و دارو به غزه و توحش در رفتار با اسرا و شهروندان بی‌گناه گروگان نشان می‌دهد این رژیم آپارتاید و اشغالگر در رقابت با داعش برای خلق انواع جنایت، بسیار جلوتر است!عدم توجه فوری به هشدار دبیرکل سازمان ملل و استمرار… pic.twitter.com/2ejXDrZ6vH — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) December 8, 2023 Die israelischen Streitkräfte haben die Bitte von CNN um Kommentierung der Bilder nicht beantwortet. Mehr zum Thema - Israel kann Hamas nicht im Kampf besiegen – Wie also soll es weitergehen?

