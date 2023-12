Medien: Hamas beschoss am 7. Oktober ein israelisches Atomwaffenlager

Am 7. Oktober wurde aus dem Gazastreifen eine Rakete auf einen israelischen Luftwaffenstützpunkt abgefeuert, auf dem sich vermutlich Raketen mit nuklearen Sprengköpfen befanden. Dies berichtet die New York Times unter Bezugnahme auf Satellitenbilder.

Quelle: Gettyimages.ru

Eine Rakete, die während des Hamas-Angriffs auf Israel am 7. Oktober aus dem Gazastreifen abgefeuert wurde, traf einen israelischen Luftwaffenstützpunkt, auf dem vermutlich atomwaffenfähige Raketen gelagert werden. Dies berichtete die New York Times unter Bezugnahme auf Satellitenbilder von den Folgen des Angriffs. Der Zeitung zufolge traf der Angriff den Stützpunkt Sdot Micha und löste dort ein Feuer aus, das sich den Lagereinrichtungen für Raketen und "andere empfindliche Waffen" näherte. Die Raketen selbst seien bei dem Angriff nicht getroffen worden. Hans Kristensen, Leiter des nuklearen Informationsprogramms der Federation of American Scientists (FAS), schätzt, dass der Stützpunkt wahrscheinlich zwischen 25 und 50 Jericho-Raketenwerfer beherbergt. Experten und freigegebenen Dokumenten der US-Regierung zufolge können Jericho-Raketen nukleare Sprengköpfe tragen. Kristensen erklärte, dass die Sprengköpfe wahrscheinlich getrennt von der Basis gelagert wurden und somit während des Angriffs nicht in Gefahr waren. Der Stützpunkt befindet sich 40 Kilometer nordöstlich von Gaza und 24 Kilometer westlich von Jerusalem. Der Angriff fand gegen 10:00 Uhr Ortszeit (9:00 Uhr MEZ) statt. Ausgehend von den Luftalarmmeldungen wurden über Stunden hinweg mehrere Raketen auf Sdot Micha und Umgebung abgefeuert. Es ist unklar, wie viele davon durch das Luftabwehrsystem Iron Dome abgefangen wurden, so die New York Times. Nach Ende der Feuerpause: Südlicher Gazastreifen nun im Fokus israelischer Angriffe Israel hat den Besitz von Atomwaffen weder offiziell bestätigt noch dementiert. Der jüdische Staat ist dem Atomwaffensperrvertrag nicht beigetreten und arbeitet bei einigen seiner nuklearen Aktivitäten nicht mit der IAEO zusammen. Die meisten Experten neigen zu der Annahme, dass Israel etwa 90 Atomsprengköpfe auf Plutoniumbasis besitzt und genug Plutonium für die Herstellung von 100 bis 200 Waffen produziert hat, berichtete das in Washington ansässige gemeinnützige nicht-staatliche Zentrum für Rüstungskontrolle. Im November schloss Amihai Eliyahu, der israelische Minister für Kulturerbe von der Partei Otzma Jehudit, einen Atomschlag gegen den Gazastreifen nicht aus. In einem Interview sagte er auf die Frage, ob eine Atombombe auf den Gazastreifen abgeworfen werden sollte, dass dies "eine Möglichkeit" sei. Premierminister Benjamin Netanjahu wies daraufhin die Möglichkeit eines Atomangriffs auf den Gazastreifen zurück. Nachdem er in die Kritik geraten war, bezeichnete Eliyahu seine Worte als "metaphorisch", wurde aber dennoch auf unbestimmte Zeit von den Regierungssitzungen ausgeschlossen. Oppositionsführer Jair Lapid forderte Netanjahu auf, den Beamten zum Rücktritt zu bewegen. Hamas-Sprecher Hazem Qasim drohte nach Eliyahus Worten damit, die Konfliktzone in einen "lodernden Vulkan zu verwandeln, der die Region und den Frieden bedrohen wird", um damit auf das Schweigen der internationalen Gemeinschaft zu reagieren. Mehr zum Thema - Israel: Justiz nimmt Korruptionsprozess gegen Netanjahu wieder auf

