Südafrika veranstaltet BRICS-Konferenz zur Lage in Gaza – UNO-Generalsekretär Guterres nimmt teil

Südafrika, das 2023 den Vorsitz der BRICS-Staaten innehat, wird morgen eine Konferenz zur Lage im Nahen Osten durchführen. Präsident Cyril Ramaphosa hat zu einer außerordentlichen gemeinsamen BRICS-Sitzung eingeladen, an der auch UNO-Generalsekretär António Guterres teilnehmen wird.

Quelle: AFP © PHILL MAGAKOE / AFP

Südafrika führt 2023 den Vorsitz der BRICS-Staaten. Nun hat das Land zu einer außerordentlichen virtuellen Sitzung der Staatengruppe eingeladen, auf der die Lage im Nahen Osten und insbesondere in Gaza erörtert werden soll. Die Videokonferenz wurde von Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa für den morgigen Dienstag angesetzt. Auch der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, wird an dem Treffen teilnehmen. Darüber informierte die Regierung von Südafrika auf ihrer Website. Südafrika: Dies ist eine "kollektive Bestrafung des palästinensischen Volkes" durch Israel An dem virtuellen Sondertreffen der BRICS-Länder werden die Staats- und Regierungschefs von Brasilien, Russland, Indien und China teilnehmen. Eingeladen sind auch die Staats- und Regierungschefs von Saudi-Arabien, Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran sowie den Vereinigten Arabischen Emiraten. Diese Länder waren im Sommer dieses Jahres von den bisherigen BRICS-Staaten eingeladen worden, 2024 als neue Mitglieder der BRICS-Staatengruppe beizutreten. Über den Ablauf des Treffens wurde bekannt, dass Präsident Ramaphosa die außerordentliche BRICS-Tagung eröffnen wird. Angekündigt sind verschiedene Erklärungen, die die Mitgliedsstaaten und die BRICS-Neumitglieder zur aktuellen humanitären Krise im Gazastreifen abgeben wollen. Auch der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, wird an dem virtuellen Treffen teilnehmen. Erwartet wird, dass die Konferenz der Staats- und Regierungschefs eine gemeinsame Abschlusserklärung zur Lage im Nahen Osten – unter besonderer Berücksichtigung der Situation im Gazastreifen – verabschieden wird. Die Beratungen sollen teilweise für die Medien zugänglich gemacht werden. Mehr zum Thema - Islam versus "zivilisierter" Westen: Krieg der Welten

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.