Ärzte ohne Grenzen: 70 Tote in Krankenhaus nach Luftangriff auf Chan Junis in Gaza

Unter Berufung auf Mitarbeiter des Krankenhauses in Chan Junis in Gaza erklärte die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen, dass bei einem israelischen Luftangriff mindestens 70 Personen getötet wurden. In dem Krankenhaus sollen sich auch viele Kinder und Jugendliche befunden haben.

Quelle: AFP © Mahmud Hams

Nach Angaben von Ärzte ohne Grenzen sind nach einem israelischen Luftangriff in der Stadt Chan Junis im Süden des Gazastreifens mindestens 70 Tote in einem Krankenhaus der Stadt gezählt worden. Dutzende Patienten, darunter viele Kinder und Jugendliche, hätten gestern wegen schwerer Brandwunden im Nasser-Spital behandelt werden müssen, erklärte die Hilfsorganisation unter Berufung auf ihre Mitarbeiter in der Klinik. Analyse "Kündige doch einfach!" – Alternativmedium "The Daily Wire" fetzt sich wegen Israel Gestern wurde in der Klinik bereits eine Statistik ausgehängt, wonach 47 Menschen getötet wurden. Ein Fotograf hatte der dpa zu dem Zeitpunkt berichtet, in der Klinik seien viele Leichensäcke aufgereiht gewesen. Die israelische Armee veröffentlichte keine Mitteilung zu den Berichten über Angriffe im Süden des Gazastreifens. Der Projektleiter von Ärzte ohne Grenzen im südlichen Gazastreifen, Christophe Garnier, sagte: "Der medizinische Bedarf ist enorm." Die Gruppe sei bereit, ihren Einsatz auszubauen, brauche dafür aber "grundlegende Sicherheitsgarantien und uneingeschränkten Zugang zu medizinischen und humanitären Vorräten", erklärte er. "Ein Waffenstillstand ist ein Muss, jetzt mehr als je zuvor, um das andauernde Blutvergießen zu stoppen", forderte er. Mehr zum Thema – Außenministerium Russlands zur fortdauernden Evakuierung aus Gaza

