Israel stürmt größtes Krankenhaus in Gaza

Israel verwüstet seit Wochen den Gazastreifen. Nun hat die IDF das größte Krankenhaus in Gaza gestürmt. US-Beamte haben die Behauptungen des Landes unterstützt, dass sich Militante in dem Komplex aufhalten.

Quelle: AP © Abed Khaled

Die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) haben eine Operation gegen das Al-Shifa-Krankenhaus im Norden des Gazastreifens gestartet, den größten medizinischen Komplex der palästinensischen Enklave. IDF-Beamte behaupten, dass die Einrichtung von der Hamas für militärische Zwecke genutzt wurde, was die militante Organisation zurückweist. Türkische Anwälte klagen Netanjahu des Völkermordes an Die IDF kündigte die Razzia am frühen Mittwochmorgen an und erklärte, sie würde eine "präzise und gezielte Operation" gegen Hamas-Kämpfer in einem "bestimmten Bereich des Shifa-Krankenhauses" durchführen und beschuldigten die Gruppe, dort "menschliche Schutzschilde" einzusetzen. "In den letzten Wochen hat die IDF immer wieder öffentlich davor gewarnt, dass die fortgesetzte militärische Nutzung des Shifa-Krankenhauses durch die Hamas den völkerrechtlich geschützten Status des Krankenhauses gefährdet, und sie hat ausreichend Zeit eingeräumt, um diesen rechtswidrigen Missbrauch des Krankenhauses zu beenden", so das Militär weiter. Am Dienstag sagte IDF-Sprecher Daniel Hagari, dass die israelische Armee Krankenhäuser im Gazastreifen als legitime militärische Ziele betrachte, und wiederholte die Behauptung, dass die palästinensischen Streitkräfte eine Kommandozentrale in unterirdischen Tunneln unter Al-Shifa unterhalten. Die Hamas verurteilte später die IDF-Razzia und erklärte, sie werde sowohl Israel als auch die USA "für die Folgen der Erstürmung des medizinischen Komplexes Shifa durch die Besatzungsarmee voll verantwortlich machen". Die Militanten warfen den US-Beamten vor, mit einem "falschen Narrativ" hausieren zu gehen, das "weitere Massaker an Zivilisten" ermögliche, nachdem das Weiße Haus die israelische Behauptung unterstützt hatte, die Hamas nutze das Krankenhaus für militärische Zwecke. Der Sprecher des US-Sicherheitsrats, John Kirby, sagte am Dienstag vor Journalisten, dass der US-Geheimdienst bestätigt habe, dass "Hamas und der Palästinensische Islamische Dschihad von Al-Shifa aus ein Kommando- und Kontrollzentrum betreiben" und dass die Gruppen dort "Waffen gelagert" hätten. Kirby betonte jedoch, dass Washington die israelischen Luftangriffe auf den Komplex nicht unterstütze und erklärte, dass die Zivilisten dort "es verdienen, nicht ins Kreuzfeuer zu geraten". Das Gesundheitsministerium in Gaza erklärte, es sei im Voraus über den IDF-Angriff informiert worden und die israelischen Streitkräfte hätten die Menschen im Krankenhaus gewarnt, "sich nicht in der Nähe der Fenster aufzuhalten", so der Sprecher des Ministeriums, Ashraf al-Qudra. Lula: Israels Terrorismus steht dem der Hamas in nichts nach Der Direktor des Al-Shifa-Krankenhauses, Mohammad Abu Salmiya, beschrieb am Dienstagabend gegenüber AFP die schrecklichen Zustände in der Einrichtung und erklärte, dass das Personal gezwungen gewesen sei, mindestens 179 Leichen in einem "Massengrab" zu begraben. "Die Leichen liegen im Krankenhauskomplex verstreut und in den Leichenhallen gibt es keinen Strom mehr", sagte Salmiya und fügte hinzu, dass sieben Babys und 29 Intensivpatienten im Hof des Krankenhauses begraben seien. Als Vergeltung für einen Angriff der Hamas im vergangenen Monat, bei dem rund 1.200 Israelis ums Leben kamen, hat Israel ein beispielloses Bombardement auf die dicht besiedelte Enklave Gaza gestartet. Nach Angaben palästinensischer Gesundheitsbehörden starben in den vergangenen Wochen bei Artillerie- und Luftangriffen im Gazastreifen mehr als 11.000 Menschen, wobei rund 40 Prozent der Todesopfer Kinder waren. Mehr zum Thema - Krieg in Nahost – Israels Armee stürmt Al-Schifa-Krankenhaus in Gaza

