Energieminister Katz: "Wir befinden uns im Dritten Weltkrieg, Israel steht an der Front"

Laut dem israelischen Energieminister haben die westlichen Staaten bereits verstanden, dass man sich inmitten eines Dritten Weltkriegs befinde. Auf der anderen Seite der "radikale Islam" mit der Unterstützung durch Russland.

© Ilia yefimovich/dpa

Der israelische Energieminister Israel Katz sagte im Interview mit dem Springer-Blatt Welt, dass sich Israel an der Front in einem Dritten Weltkrieg befinde. Der Angriff der Hamas mit laut israelischen Angaben über 1.400 Toten, darunter viele Zivilisten, sei den Terroranschlägen in den USA am 11. September 2001 sehr ähnlich gewesen. Aufgrund der weitaus geringeren Einwohnerzahl (knapp 10 Millionen) Israels gebe es kaum eine Familie in Israel, die nicht Verwandte oder Bekannte unter den Opfern hätte. Das Trauma unter den Angehörigen sei groß, betonte Katz, ebenso jedoch die Entschlossenheit, "die Hamas zu eliminieren". Im Kampf mit der Hamas erwartet Israel laut Katz finanzielle und militärische Unterstützung von den USA. Die Kämpfe selbst werde man jedoch ohne äußere Unterstützung führen. Der Iran, seine "Proxys" und Russland Nach der Aussage von Katz befinde sich Israel im "Dritten Weltkrieg" mit dem "radikalen Islam". Es gehe daher nicht nur um Israel. Auch Europa und die USA seien betroffen. Geführt werde dieser Krieg vom Iran und seinen "Proxys" im Nahen Osten: Hisbollah im Libanon, Huthi im Jemen, schiitische Milizen im Irak, Kräfte in Syrien sowie die Hamas und der Islamische Dschihad in Gaza. Auch in Europa gebe es "Zellen", um die "radikal-islamische Revolution zu exportieren". Israel: Vertrauen in die Regierung sinkt auf 20-Jahres-Tief Auf derselben Seite stehe auch Russland und ein ganzes "Hintergrundspiel", dem sich die USA entgegenstellen. Ihre Flugzeugträger haben die USA ins Mittelmeer geschickt, um den Iran und die Hisbollah abzuschrecken. Die westlichen Staaten, ihre Regierungen und große Teile der Öffentlichkeit, verstehen es, so Katz, dass man sich inmitten des Dritten Weltkriegs befinde, und unterstütze daher Israel, das an der Front stehe. Katz ist seit 1998 für die Likud-Partei Mitglied im israelischen Parlament. Er war bereits mehrfach als Minister an der israelischen Regierung beteiligt: als Landwirtschaftsminister, Verkehrsminister, als Minister für Nachrichtendienste, Außenminister und als Finanzminister. Mehr zum Thema – Washington Post: Notfallplan für Massenevakuierung von US-Amerikanern aus Nahost

