Pentagon intensiv beteiligt und äußerst besorgt über mögliche israelische Bodenoffensive in Gaza

Die Rolle und der Einfluss der USA im Konflikt zwischen Israel und Hamas sind "tiefgreifender und intensiver als alles, was Washington in der Vergangenheit ausgeübt hat". Denn Washington ist äußerst besorgt, dass ein umfassender Angriff auf Gaza den gesamten Nahen Osten entflammen könnte.

Quelle: AFP © Jalaa Marey

Die USA üben einen noch nie dagewesenen Einfluss auf Israels Pläne für eine Bodenkampagne gegen die Hamas im Gazastreifen aus. Sie befürchten, dass ein massiver Angriff dazu führen könnte, dass sich andere regionale Akteure dem Konflikt anschließen, berichtete Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf Quellen. US-Kriegsschiff greift bereits Ziele im Roten Meer nahe Israel an Laut Bloomberg versprach Israel zu Beginn des Konflikts "koordinierte Luft-, See- und Landangriffe" auf die Hamas. Später deutete das israelische Militär an, dass die Bodenoperation "etwas anderes sein könnte, als Sie denken". Bloomberg stellt fest, dass diese Änderung des Tons nach einer beispiellosen Reihe von Besuchen hochrangiger US-Beamter in Israel erfolgte, darunter auch von US-Präsident Joe Biden selbst. Laut drei ungenannten hochrangigen israelischen Beamten, die von der Nachrichtenagentur interviewt wurden, sind die Rolle und der Einfluss der USA im Konflikt zwischen Israel und Hamas "tiefer und intensiver als alles, was Washington in der Vergangenheit ausgeübt hat". Während die USA Berichten zufolge die militärische Infrastruktur der Hamas im Gazastreifen zerstört sehen wollen, sind sie bestrebt, die Zahl der zivilen Opfer in der palästinensischen Enklave, in der über zwei Millionen Palästinenser leben, zu begrenzen. Darüber hinaus ist Washington besorgt, dass Israels Bodenkampagne die Hisbollah in den Konflikt hineinziehen könnte; die im Libanon ansässige militante islamistische Gruppe unterhält enge Beziehungen zum Iran, heißt es in dem Bericht. Dies könnte eine zweite Front in dem Konflikt eröffnen, die die gesamte Region in Aufruhr versetzen und die Bemühungen des Weißen Hauses, den Nahen Osten durch die Förderung des Friedens zwischen Israel und den arabischen Ländern zu stabilisieren, zunichtemachen könnte, heißt es in dem Bericht. Während Biden am Freitag die Angriffe der Hamas auf israelische Zivilisten verurteilte und signalisierte, dass er den US-Kongress um zusätzliche Sicherheitshilfen für Israel bitten werde, warnte er das Land im Nahen Osten davor, "sich von der Wut blenden zu lassen". Updates zum Nahost-Krieg – Biden bittet US-Kongress um 75 Mrd. Dollar für Israel und Ukraine Unterdessen traf der israelische Verteidigungsminister Joaw Galant am Donnerstag mit den in der Nähe des Gazastreifens stationierten Soldaten seines Landes zusammen und forderte sie auf, sich für die Offensive zu organisieren und bereit zu sein. "Wer Gaza jetzt aus der Ferne sieht, wird es von innen sehen", sagte er. Der Konflikt zwischen der Hamas und Israel brach am 7. Oktober aus, als die militante Palästinensergruppe einen überraschenden Raketen- und Bodenangriff auf das Land startete, bei dem es Tausende Tote und Verletzte gab. Daraufhin erklärte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu Israel zum "Kriegszustand" und schwor Vergeltung. Nach den jüngsten offiziellen Angaben haben die Gefechte mehr als 3.800 Palästinenser und 1.400 Israelis das Leben gekostet. Mehr zum Thema - Israel: Militärisch gnadenlos gegen die Menschen in Gaza, aber auch in den verbalen Verfehlungen

