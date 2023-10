US-Kriegsschiff greift bereits Ziele im Roten Meer nahe Israel an

Der US-amerikanische Zerstörer USS Carney hat nach Angaben des Pentagons drei Raketen und mehrere Drohnen abgeschossen, die vom Gebiet des Jemen aus gestartet wurden, das von Huthi-Rebellen kontrolliert wird.

Pentagon-Sprecher Brigadegeneral Pat Ryder sagte Reportern, dass das Abfangen am Donnerstag über dem Roten Meer stattgefunden habe. Er fügte hinzu, dass die Raketen in Richtung Norden flogen, "möglicherweise auf Ziele in Israel", und dass das US-Schiff nicht bedroht war. Laut Ryder:

"Es gab keine Verletzten unter den US-Streitkräften und soweit wir wissen, auch keine Zivilisten vor Ort."

Der Vorfall ereignete sich, nachdem Drohnen militärische Einrichtungen, in denen US-Personal untergebracht ist, im Irak und in Syrien angegriffen hatten. Am Dienstag griffen die Drohnen die Luftwaffenstützpunkte Al-Asad und Al-Harir (Bashur) an, wobei die westlichen Koalitionstruppen nach Angaben des Pentagons leicht verletzt wurden. Am nächsten Tag griffen zwei Drohnen den Stützpunkt Al-Tanf in Syrien an. Eine Drohne wurde abgeschossen, während eine andere den Stützpunkt traf und ebenfalls leichte Verletzungen bei den westlichen Truppen verursachte.

Nach dem Ausbruch der Feindseligkeiten zwischen der Hamas und Israel am 7. Oktober entsandten die USA eine Marine-Armada unter Führung des Flugzeugträgers USS Gerald R. Ford in das östliche Mittelmeer.

Washington lieferte zusätzliche Munition und andere Ausrüstung an den langjährigen Verbündeten Israel im Kampf gegen militante Palästinenser. Verteidigungsminister Lloyd Austin ordnete die Entsendung der 26th Marine Expeditionary Unit in die Region an, um "das Engagement der USA für die Sicherheit Israels zu signalisieren und jeden staatlichen oder nicht staatlichen Akteur davon abzuschrecken, eine Eskalation des Krieges zu versuchen", so das Pentagon.

