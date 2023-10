Kreml: Unklarheit über eventuell vermisste Russen unter Hamas-Geiseln

In den vergangenen Tagen wurden zahlreiche Israelis und Ausländer in den Gazastreifen verschleppt. Ob sich unter den Opfern von Entführungen auch russische Staatsbürger befinden, wird gerade ermittelt, sagte der Präsidentensprecher Peskow am Dienstag.

Quelle: AFP © MAHMUD HAMS

Russland prüfe derzeit, ob sich unter den Geiseln der Hamas auch russische Staatsbürger befinden, sagte der Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag. "Wir stehen in Kontakt mit den Palästinensern. Tatsächlich gab es Informationen, dass sich unter den Geiseln angeblich auch Personen befinden, die die russische Staatsbürgerschaft besitzen. Es gibt Kontakte, um herauszufinden, ob das wahr ist oder nicht und wie das Schicksal dieser Menschen aussieht." Zuvor hatte Moussa Abu Marzouk, Mitglied des Politbüros der Hamas, in einem Interview mit Al Jazeera erklärt, dass die Hamas-Bewegung mit Russland über Personen mit russischer Staatsbürgerschaft spreche. Er machte keine genauen Angaben über die Zahl der Personen mit einer zweiten Staatsbürgerschaft, die als Geiseln festgehalten werden. Zuvor hatten die Vertreter der Hamas erklärt, sie hätten mindestens 130 Menschen als Geiseln genommen. Diese Informationen lassen sich nicht überprüfen. Medienberichten zufolge könnten sich auch Bürger anderer Länder, darunter der USA, Deutschlands und Thailands, unter den Festgehaltenen befinden. "Sie werden uns nicht in die Knie zwingen" – Wie Israelis über einen neuen Krieg mit Hamas denken Der russische Botschafter in Israel Anatoli Wiktorow kommentierte die Meldungen der Hamas und betonte, die Russische Botschaft in Israel habe keine Informationen darüber, ob russische Staatsbürger unter den Verschleppten sind. Die diplomatische Vertretung bestätigte allerdings, dass zwei Russen bei dem Konflikt getötet wurden. Jonathan Conricus, Sprecher der israelischen Armee, sagte, werde man erst in wenigen Tagen wissen können, wie viele Geiseln es insgesamt gibt, "aber zu diesem Zeitpunkt kann ich sagen: Wir sprechen hier von sehr, sehr vielen Israelis". Mehr zum Thema - Angriff auf Israel: Zahl getöteter Russen auf zwei gestiegen

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.