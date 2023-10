Medienbericht: Israel legt großes Offshore-Gasfeld wegen der Angriffe still

Während die IDF als Vergeltung für den massiven Hamas-Angriff vom Samstag weiterhin Ziele im Gazastreifen beschießen, hat das israelische Energieministerium die gesamte Gasproduktion im Offshore-Gasfeld Tamar eingestellt.

Quelle: Reuters © Amir Cohen

Israel hat die Produktion des Tamar-Gasfeldes vor seiner Südküste eingestellt und wird nach alternativen Energiequellen suchen, um seinen Bedarf zu decken. Dies gab das Energieministerium am Montag nach drei Tagen heftiger Gewalt in der Region bekannt, wie Reuters berichtet. Updates zur Eskalation in Nahost: Israel bombardiert Grenzübergang zwischen Gazastreifen und Ägypten Chevron, der Betreiber des Feldes, bestätigte, dass er vom Ministerium angewiesen wurde, das Feld, das eine wichtige Gasquelle für Israels Stromerzeuger und Industrie ist, abzuschalten. Ein Teil des Gases von Tamar wird auch in die Nachbarländer Jordanien und Ägypten exportiert. Die Entscheidung wurde getroffen, nachdem bewaffnete Hamas-Angehörige am Samstag den Grenzzaun zum Gazastreifen überwunden haben, um auf israelisches Gebiet vorzudringen – der tödlichste Überfall seit den Angriffen Ägyptens und Syriens im Jom-Kippur-Krieg vor 50 Jahren. Das israelische Energieministerium meldete: "Aufgrund der Situation hat das israelische Verteidigungsministerium die vorübergehende Einstellung der Erdgaslieferungen aus dem Tamar-Feld angeordnet. Der Energiebedarf der Wirtschaft wird durch alternative Brennstoffe gedeckt werden. Die Energiewirtschaft bereitet sich darauf vor, ihre Kraftwerke mit alternativen Brennstoffen zu versorgen." In einer separaten Erklärung teilte das Energieministerium mit, dass die Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu Energieminister Yisrael Katz ermächtigt hat, in den nächsten zwei Wochen den Notstand für den israelischen Energiesektor zu verhängen, falls dies für notwendig erachtet werde. Meinung Zum Versagen der Geheimdienste bei der "Operation al-Aqsa-Flut" Ein solcher Schritt würde es der Regierung ermöglichen, den Verbrauchern Erdgas zuzuteilen, falls es zu Versorgungsengpässen kommen sollte, hieß es. Tamar liegt etwa 25 Kilometer vor der Stadt Ashdod an der südlichen Mittelmeerküste Israels. Die Plattform, die an klaren Tagen vom nördlichen Gazastreifen aus gesehen werden kann, liegt in Reichweite des Raketenbeschusses aus dem Gazastreifen. Israels größtes Offshore-Gasfeld, Leviathan, ist nach Angaben von Chevron weiterhin im normalen Betrieb. Mit dem Beginn der Produktion im Tamar-Feld vor einem Jahrzehnt wurde Israel zu einem wichtigen regionalen Gaslieferanten, dem mehrere andere Gasförderungen folgten. Nach Angaben der Regierung stieg die Produktion von Tamar im Jahr 2022 um 18 Prozent auf 10,25 Milliarden Kubikmeter. Chevron ist mit 25 Prozent an Tamar beteiligt, Isramco mit 28,75 Prozent, Mubadala Energy aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mit 11 Prozent, Union Energy mit 11 Prozent, Tamar Petroleum mit 16,75 Prozent, Dor Gas mit 4 Prozent und Everest mit 3,5 Prozent. Mehr zum Thema – Zum Versagen der Geheimdienste bei der "Operation al-Aqsa-Flut"

