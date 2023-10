Albrecht Müller: "Unsere Medien verbreiten das Märchen von der Überraschung Israels"

Es sei nicht vorstellbar, dass Israel von den Vorbereitungen der Palästinenser zum Überfall nichts gewusst hat, meint der Gründer der NachDenkSeiten Albrecht Müller. Israel kommt der Überfall gelegen. Er legitimiert ethnische Säuberungen und lenkt von innenpolitischen Problemen ab.

Quelle: www.globallookpress.com © Ilia Yefimovich

Der Gründer der unabhängigen Nachrichtenplattform NachDenkSeiten, Albrecht Müller, glaubt nicht, dass die Palästinenser unbemerkt von Israel in der Lage waren, einen Angriff vorzubereiten. Ebenso sei die Berichterstattung der deutschen Medien dazu wenig glaubhaft. Müller schreibt: "Unsere Medien glauben und verbreiten mehrheitlich das Märchen von der Überraschung Israels durch die Angriffe der Palästinenser. Sie verbreiten dieses Märchen im Zusammenspiel mit verantwortlichen Politikern, an der Spitze der Bundespräsident." Der ehemalige Planungschef im Bundeskanzleramt unter Bundeskanzler Willy Brandt, Albrecht Müller, glaubt, die Vorbereitungen der Palästinenser auf den Angriff seien von Israel bewusst geduldet worden. "Man kann davon ausgehen, dass Israel die Vorbereitung auf die Angriffe aus dem Gazastreifen wahrgenommen hat. Israel hat diese Vorbereitungen und dann auch die palästinensische Militäraktion vermutlich hingenommen, um nach den Angriffen einen weltweit publizierten und akzeptierten Grund dafür zu haben, im Gazastreifen aufzuräumen." "Sie werden uns nicht in die Knie zwingen" – Wie Israelis über einen neuen Krieg mit Hamas denken Müller spricht in diesem Zusammenhang von "ethnischen Säuberungen". Zudem verweist er auf die innenpolitischen Spannungen in Israel durch die Justizreform. Die Proteste gegen die Reform reißen seit Monaten nicht ab. Durch den Angriff der Palästinenser rückt das Thema in den Hintergrund. "Der Angriff der Palästinenser auf Israel hat noch eine andere vorteilhafte Begleiterscheinung für die israelische Regierung. Die harte innenpolitische Auseinandersetzung um die Justizreform wird von der Bedrohung durch die Palästinenser überlagert." Müller verweist zudem auf Spekulationen von Nahost-Experten, die es für möglich halten, dass auch der Iran im Fokus steht und westliche und israelische Militärs den Überfall auf Israel durch die Hamas als Vorwand für eine Intervention nehmen könnten. Mehr zum Thema – Updates zur Eskalation in Nahost: Israelische Streitkräfte kündigen "groß angelegte Operation" an

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.