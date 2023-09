Türkei unterstützt Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien

Die Türkei soll die jüngsten Versuche unterstützen, die Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien zu normalisieren. Israel hat seine Beziehungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und Marokko bereits normalisiert. Iran warnt zugleich andere Länder in der Region davor, sich Israel zu stark anzunähern.

Quelle: AFP © Turkish Presidency Press Office

Die Türkei unterstützt die jüngsten Versuche, die Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien zu normalisieren. Dies erklärte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Montag bei einem nicht-öffentlichen Briefing mit Analysten und Journalisten in New York, wie mehrere Quellen gegenüber Middle East Eye mitteilten. "Die Türkei sieht die Normalisierungsversuche zwischen den beiden Ländern positiv", so Erdoğan bei dem Treffen. "Die Normalisierung könnte zu einem politischen Druckmittel werden, um Israel zu einem klügeren Verhalten in der Region zu bewegen." Saudi-Arabien: Sind die Gespräche über die Normalisierung der Beziehungen zu Israel ausgesetzt? Seit Monaten ist Washington federführend bei den Bemühungen um ein Abkommen zwischen Saudi-Arabien und Israel, das formale Beziehungen herstellen würde. Saudi-Arabien bietet seit 2002 eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel im Rahmen des arabischen Friedensplans an, der einen unabhängigen palästinensischen Staat im Westjordanland und im Gazastreifen mit Ostjerusalem als Hauptstadt vorsieht. In einem saudischen Medienbericht vom Wochenende wurde behauptet, dass Riad die Gespräche mit Israel wegen seiner Abneigung gegen die rechtsextreme Regierung des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu "pausiert" habe. Das US-Außenministerium dementierte den Bericht am Sonntag schnell und entschieden und erklärte auf X, ehemals Twitter: "Die Gespräche sind im Gange und wir freuen uns auf weitere Gespräche mit beiden Parteien." Als Gegenleistung für die Normalisierung der Beziehungen will Saudi-Arabien Sicherheitsgarantien von den Vereinigten Staaten sowie Hilfe bei der Entwicklung eines zivilen Atomprogramms und die Aufhebung der US-Beschränkungen für Waffenverkäufe. Die USA bemühen sich um die Vermittlung eines Normalisierungsabkommens zwischen Saudi-Arabien und Israel, ein Ziel, das Tel Aviv seit Langem anstrebt und das dramatische Auswirkungen auf den Nahen Osten haben könnte. Israel hat seine Beziehungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und Marokko bereits normalisiert. Der iranische Präsident Ebrahim Raisi warnte andere Länder in der Region davor, sich Israel zu stark anzunähern, als er am Rande der wichtigsten globalen Konferenz, dem Treffen hochrangiger Staats- und Regierungschefs im Rahmen der UN-Generalversammlung, mit Medienvertretern zusammentraf. Mehr zum Thema - Zu einem Deal mit Israel: Wie ringt Saudi-Arabien der US-Regierung umfangreiche Zugeständnisse ab?

