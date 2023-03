Russische Supermarktkette Wkuswill startet Lieferdienst in Dubai

Die russische Einzelhandelskette Wkuswill expandiert in die Vereinigten Arabischen Emirate und bietet künftig in Dubai über einen Lieferdienst ihre Waren an. Das Angebot ist derzeit noch begrenzt, soll aber laut Unternehmensvertretern bald ausweitet werden. Die Kundschaft spricht überwiegend Russisch.

Quelle: Sputnik © Kirill Kalinnikow

Die russische Supermarktkette Wkuswill teilte mit, dass ihre Waren von nun an auch in Dubai, der größten Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) über die App YallaMarket erhältlich sind. Bei der App handelt es sich um den ersten Express-Lieferdienst in Dubai, er wurde im August 2021 von zwei russischen Unternehmern gegründet. Die Preise seien höher als in Russland, könnten sich aber noch ändern, hieß es aus dem Unternehmen. Derzeit sei eine begrenzte Anzahl von Waren verfügbar, diejenigen, die bei Kunden am meisten gefragt seien. Das Angebot soll später erweitert werden. Niedersachsen: Im Restaurant aufessen – sonst droht Bußgeld Wkuswill zufolge handelt es sich bei der Hälfte der Nutzer dieser App in Dubai um Russen. Vorteilhaft ist für sie unter anderem, dass die App russische Bankkarten akzeptiert. Nach verschiedenen Schätzungen leben zwischen 50.000 und 70.000 russischsprachige Menschen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Für Wkuswill ist der arabische Markt nicht die erste Erfahrung im Ausland. So startete das Unternehmen im November 2022 auch Testverkäufe in China, im Dezember begannen Warenlieferungen in die GUS-Staaten. Ihre Läden in Amsterdam musste Wkuswill hingegen nach der Eskalation des Ukraine-Krieges schließen. Es habe keine technischen Möglichkeiten gegeben, um weiterzumachen, erklärte damals ein Sprecher des niederländischen Teams. In Russland betreibt Wkuswill mehr als 1.300 Geschäfte in 71 Städten. Der erste Laden öffnete in Moskau im Jahr 2009. Die Marke positioniert sich als eine Kette, die gesunde Lebensmittel mit einer ausgewogenen Zusammensetzung anbietet. Der Einzelhändler gehört zu den größten im Online-Lebensmittelhandel. Mehr zum Thema - China wird wichtigster Importeur russischer Lebensmittel und Agrarerzeugnisse

