Niedersachsen: Im Restaurant aufessen – sonst droht Bußgeld

Wer in einigen Restaurants in Niedersachsen nicht seinen Teller leer isst, muss mit einer Strafe rechnen. Die Restaurantbetreiber wollen so gegen Lebensmittelverschwendung vorgehen, berichtet der Norddeutsche Rundfunk (NDR).

Quelle: Legion-media.ru

Restaurants in Niedersachsen wollen gegen Lebensmittelverschwendung vorgehen und verlangen deswegen ein Bußgeld fürs Nicht-Aufessen. Das chinesische Restaurant Fang in Rhauderfehn verlangt künftig zehn Euro Bußgeld von seinen Gästen, wenn sie ihren gefüllten Teller beim "All You Can Eat"-Buffet liegenlassen, wie der NDR berichtet. Grünen-Politiker Kretschmann: Insekten essen in Zukunft "durchaus geboten" Gegenüber dem NDR sagte der Restaurantmanager Zi Ye, dass es nicht darum gehe, Geld zu machen, sondern Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Bisher würden die Angestellten jeden Monat Essen im Wert von 2.000 Euro bis 3.000 Euro in den Müll schmeißen. Wer jedoch seinen vollen Teller genießt, kommt um die Strafe herum. Wer sich weigert, muss entweder zahlen oder bekommt sogar Hausverbot in dem Lokal. In einem Restaurant in Wilhelmshaven an der Nordsee sollen Gäste ebenfalls zahlen, sollten sie zu viel auf dem Teller übrig lassen. Das Restaurant Oriental Gourmet berechnet im Zweifel 3,50 Euro pro 100 Gramm. Mehr zum Thema – Insekten als Lebensmittelzusatz in der EU? In Russland staunt und lacht man

