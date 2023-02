Versöhnung mit Syrien: Saudischer Außenminister wird Damaskus besuchen

Nach der jahrelangen Finanzierung extremistischer Terrorgruppen in Syrien will Saudi-Arabien nun offenbar seine Beziehungen zu Damaskus normalisieren. Die CIA versuchte seinerzeit, einen von Salafisten dominierten Aufstand in Syrien zu fabrizieren, um damit die syrische Regierung zu stürzen.

Quelle: AFP © Nhac Nguyen

Der saudi-arabische Außenminister Faisal bin Farhan Al Saud wird in den kommenden Tagen Syrien besuchen. Das teilte ein nicht namentlich genannter syrischer Beamter Sputnik mit. Dies wäre der erste Besuch eines saudischen Offiziellen seit dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen Riad und Damaskus vor über einem Jahrzehnt. "Die Vorbereitungen für den Besuch von Prinz Faisal bin Farhan in den nächsten Tagen sind im Gange", sagte die Quelle. Analyse Ein Triumph für Russland und die Achse des Widerstands: Türkei sucht Versöhnung mit Syrien Saudi-Arabien beteiligt sich an den Hilfsmaßnahmen nach dem verheerenden Erdbeben in Syrien und der Türkei, das mehr als 41.000 Menschenleben gefordert hat. Am 14. Februar traf ein saudisches Flugzeug mit humanitärer Hilfe für die Opfer des Erdbebens, das vor einer Woche Syrien und die Türkei erschüttert hatte, im Nordsyriens ein. Es war die erste Lieferung aus dem Königreich, die seit Beginn des Konflikts in Syrien vor fast zwölf Jahren in das Land geschickt wurde. Die Regime-Change-Agenda des Westens in Syrien ist längst gescheitert. Die Normalisierung der Beziehungen zwischen der saudischen und der syrischen Regierung ist eine willkommene Entwicklung, die auf eine stabilere Zukunft für die Region hindeutet. Saudische Gelder hatten eine entscheidende Rolle bei den Bemühungen der US-Regierung ab 2011 gespielt, die syrische Regierung zu stürzen. Das Königreich hatte den Syrien-Konflikt durch die direkte Finanzierung extremistischer Terrorgruppen angeheizt. Die CIA hatte seinerzeit darauf abgezielt, einen von Salafisten dominierten Aufstand zu fabrizieren, um unter dem Deckmantel von Antiregierungsprotesten Präsident Baschar al-Assad zu stürzen. Mehr zum Thema - USA in Alarmbereitschaft: Emirate beteiligen sich an türkisch-syrischen Versöhnungsgesprächen

