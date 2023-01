Angriff auf illegalen US-Militärstützpunkt in Syrien

Die US-Armee bestätigte Medienberichte, denen zufolge es einen heftigen Angriff auf eine ihrer illegalen Militärbasen in Syrien gab. Es soll keine Verletzten oder Toten gegeben haben. Während die US-Armee von zwei Raketen spricht, berichten örtliche Quellen von zehn Raketen.

Quelle: www.globallookpress.com © Master Sgt. Matthew Plew/Keystone Press Agency

Das US-Militär hat am Mittwoch bestätigt, dass zwei Raketen auf die US-Koalitionstruppen auf einem Militärstützpunkt über dem größten Gasfeld des Landes abgefeuert wurden. Zuvor hatten verschiedene Medien bereits über den Vorfall berichtet. Das US-Militär erklärte in einer Pressemitteilung: "Zwei Raketen haben heute gegen 9 Uhr Ortszeit in Syrien die Koalitionsstreitkräfte an der Mission Support Site Conoco im Nordosten Syriens getroffen. Der Angriff führte zu keinen Verletzungen oder Schäden an der Basis oder am Eigentum der Koalition. Die Syrischen Demokratischen Kräfte besuchten den Ursprungsort der Rakete und fanden eine dritte nicht abgefeuerte Rakete." Joe Buccino, ein Sprecher des Zentralkommandos der Vereinigten Staaten (CENTCOM), teilte mit: "Angriffe dieser Art gefährden die Koalitionsstreitkräfte und die Zivilbevölkerung und untergraben die hart erarbeitete Stabilität und Sicherheit in Syrien und der Region." Medienberichte: Türkei stimmt nach Gesprächen mit Moskau Truppenabzug aus Syrien zu Die Erklärung des CENTCOM bestätigte den Bericht eines arabischen Sputnik-Korrespondenten vom Vortag, wonach die US-Besatzungsbasis auf dem Conoco-Erdgasfeld von einem Raketenangriff getroffen worden war. Örtliche Quellen beschrieben den Angriff als "den bisher heftigsten seiner Art" und betonten, es seien zehn Raketen abgefeuert worden, nicht zwei, wie das CENTCOM erklärte.

Unmittelbar nach dem Angriff ertönten Sirenen, und Krankenwagen wurden zum Stützpunkt entsandt, während Rauchschwaden und Feuer in den Himmel stiegen und US-Militärjets und Drohnen das Gebiet überflogen, so der Korrespondent. Der Raketenangriff vom Mittwoch folgte auf US-amerikanische Schießübungen auf dem al-Omar-Ölfeld, das sich in der Nähe des Conoco-Gasfeldes befindet, am Dienstag. Die US-Streitkräfte und ihre Verbündeten, die Demokratischen Kräfte Syriens (SDF), hatten das Conoco-Gasfeld im September 2017 erobert und halten es seither besetzt. Sie verwehren der syrischen Regierung den Zugang zu diesem und anderen Energieressourcen, die sich im Nordosten Syriens konzentrieren. Nach Schätzungen des syrischen Energieministers Bassam Tohme kontrollieren die USA mehr als 90 Prozent der Ölressourcen des Landes und plündern sie immer wieder durch Konvois aus, die über illegale Grenzübergänge in den Irak geschickt werden. Die US-Besatzung hat Syrien seiner Öl- und Gasreserven beraubt, die es Damaskus ermöglicht hatten, sich selbst mit Energie zu versorgen und ein bescheidenes Exporteinkommen zu erzielen, bevor der vom Ausland unterstützte Krieg im Land 2011 begann. Syrien hat wiederholt den Rückzug der USA gefordert. Im vergangenen Monat warf Iran, das Damaskus seit Jahren mit Treibstofflieferungen unterstützt, Washington und seinen Verbündeten vor, Syriens Ölreichtum zu stehlen. Ebenfalls am Mittwoch berichteten syrische Medien, dass die US-Besatzungstruppen zwei Fahrzeugkonvois, bestehend aus 60 mit Öl und Weizen beladenen Lastwagen, aus dem Land brachten. Mehr zum Thema – Türkei und Russland nehmen gemeinsame Patrouillen in Nordsyrien wieder auf

