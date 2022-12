Vor Herzogs Reise nach Bahrain: Palästinenser rast mit Auto durch Kontrollpunkt am Flughafen

Ein Auto durchbrach am Sonntag einen Kontrollpunkt am internationalen Flughafen Ben Gurion in Israel. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Der Vorfall am Flughafen geschah im Vorfeld der Abreise des israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog nach Bahrain.

Quelle: AFP © Jack Guez

Die israelischen Behörden haben am Sonntag die Sicherheitsvorkehrungen am internationalen Ben-Gurion-Flughafen erhöht. Die Passagiere wurden am Sonntag zeitweilig aufgefordert, sich auf den Boden zu legen, nachdem ein Palästinenser aus dem besetzten Westjordanland mit einem Auto durch den Eingangskontrollpunkt des Luftverkehrszentrums gerast war. Berichten zufolge kauerten die Passagiere im Abflugterminal des Flughafens neben ihrem Gepäck, während die Anweisungen über Lautsprecher ertönten. بالفيديو | سيارة تخترق نقاط التفتيش في مطار #بن_غوريون بتل أبيب تزامناً مع مغادرة #هرتسوغ الى #البحرينpic.twitter.com/IqRf3XMARy — قناة المنار (@TVManar1) December 4, 2022 Die israelische Polizei erklärte, der Palästinenser sei in einem Auto in Richtung Kontrollpunkt am Flughafen gerast. Die Wachleute bemerkten das Auto, als es sich mit hoher Geschwindigkeit näherte, bevor es den Kontrollpunkt durchbrach und auf der falschen Straßenseite weiterfuhr. Der Vorfall am Flughafen geschah im Vorfeld der Abreise des israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog nach Bahrain auf Einladung von König Hamad bin Isa Al Khalifah. Herzog hatte vor seiner Abreise erklärt, dass der Besuch "ein weiterer historischer Schritt in den Beziehungen zwischen Israel und arabischen Staaten" sei. Am Samstag hatten die Menschen in Bahrain demonstriert, um ihre Unterstützung für die palästinensische Sache zu bekräftigen und die Aufnahme uneingeschränkter diplomatischer Beziehungen mit Israel sowie den Besuch des israelischen Präsidenten Isaac Herzog in Manama zu verurteilen. فيديو: تظاهرة ثوريّة غاضبة في بلدة #المرخ رفضًا للزيارة المشؤومة وتنديدًا بجريمة التطبيع. #التطبيع_خيانة#البحرينpic.twitter.com/Ovoq5tzwA9 — COALITION 14 FEB (@COALITION14) December 3, 2022 Herzog wird von einer Delegation mit Mitgliedern aus den Bereichen Industrie und Wirtschaft begleitet. Am Montag wird er bei dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Mohammed bin Zayed al-Nahyan, zu Gast sein. Die Annäherung richtet sich vorwiegend gegen den schiitischen Iran, in dem Bahrain und die VAE einen Erzfeind sehen. Mehr zum Thema – Israelische Journalisten beklagen "Demütigung" bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.