Warnsignal an Teheran: Gemeinsame Luftraumüberwachung von USA und Israel

Das US-Militär gab am Donnerstag bekannt, dass zwei B-52H-Bomber über den Nahen Osten geflogen sind und eine "Bomber Task Force Mission" durchgeführt haben, um ihre Bereitschaft zu signalisieren, "jeder Herausforderung entschlossen zu begegnen".

"Diese Mission der Bomber Task Force zeigt unser Engagement für die regionale Sicherheit und die kollektiven Fähigkeiten unserer militärischen Partner in der Region", erklärte der Kommandant des United States Central Command, General Erik Kurilla.

Nach Angaben des israelischen Militärs eskortierten zwei israelische F-35-Kampfjets die B-52H-Bomber während der Luftpatrouille am Donnerstag. "Im Rahmen der zunehmenden Zusammenarbeit mit den US-Streitkräften ist dieser Flug Teil einer Reihe gemeinsamer Übungen, um unsere Bereitschaft für alle Szenarien zu stärken", teilte die israelische Armee in einem Tweet mit. Die Jerusalem Post kommentierte, es sei das erste Mal gewesen, dass US-Jets von Israels F-35-Flotte eskortiert wurden. "Normalerweise werden solche Eskorten von F-16-Jets durchgeführt."

2 IDF F-35i “Adir” aircraft escorted 2 U.S. B-52 bombers assigned to @CENTCOM through Israel’s skies.As part of the increasing cooperation with the U.S. Armed Forces, this flight is part of a series of joint exercises to strengthen our readiness toward all scenarios.🇮🇱✈️🇺🇸 pic.twitter.com/BM3PSpE0y7 — Israel Defense Forces (@IDF) November 10, 2022

US-General Kurilla sagte, das CENTCOM könne "sehr schnell" eine beträchtliche Menge an Kampfkraft an der Seite seiner Partner in die Luft bringen. "Wir können das Gleiche am Boden und auf See tun, um jeder Herausforderung entschieden zu begegnen." Obwohl Iran nicht in der US-Erklärung erwähnt wurde, ist die gemeinsame Luftraumüberwachung als ein Signal in Richtung Teheran zu interpretieren.

Der rechtskonservative Oppositionsführer Benjamin Netanjahu gewann kürzlich die Parlamentswahl in Israel. Er deutete bereits an, dass er nicht nur an die Macht zurückkehre, um Israels Justizsystem zu reformieren, sondern auch das iranische Atomprogramm durch einen Militärschlag gegen Irans Atomanlagen zu stoppen.

Als Reaktion auf das jüngste israelische Säbelrasseln kündigte Iran am Donnerstag an, dass Teheran erstmals eine "alle Luftabwehrsysteme" überwindende Hyperschall-Rakete entwickelt habe. "Diese ballistische Hyperschall-Rakete wurde entwickelt, um gegen Luftabwehrschilde anzugehen", sagte General Amir Ali Hadschisadeh, der Befehlshaber der Luftwaffenabteilung der Revolutionsgarden am Donnerstag.

Mehr zum Thema-Wahl in Israel: Netanjahu vor Rückkehr ins Amt des Ministerpräsidenten