Will Iran Ziele in Saudi-Arabien angreifen? Riad und Washington in Alarmbereitschaft

Iran soll sich nach Informationen des Wall Street Journal auf einen Angriff gegen Ziele in Saudi-Arabien vorbereiten. Die USA seien bereit zu reagieren, falls Iran einen Angriff beginne. Teheran hat vor Kurzem Saudi-Arabien vorgeworfen, hinter den jüngsten Unruhen sowie dem IS-Anschlag in Iran zu stecken.

Quelle: AFP © IRGC

Als Reaktion auf Informationen des Geheimdienstes von Saudi-Arabien an die USA haben die Regierungen in Riad und Washington ihre Streitkräfte in der Region in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Das berichtete das Wall Street Journal (WSJ) am Dienstagabend. Meinung Doppelstandard im Westen: Orchestrierte Kampagne für Proteste und Mob-Gewalt in Iran Um von den "Protesten im eigenen Land abzulenken", plane Iran einen Angriff auf Ziele in Saudi-Arabien, behauptete das WSJ unter Berufung auf den saudischen Geheimdienst. Die iranischen Behörden hatten kürzlich Saudi-Arabien sowie die USA und Israel öffentlich beschuldigt, die jüngsten Unruhen in ihrem Land angezettelt zu haben. Der Kommandant der iranischen Revolutionsgarden, Hussein Salami, rief Saudi-Arabien Ende Oktober öffentlich dazu auf, die Unruhestiftung in Iran durch persischsprachige Satellitensender zu stoppen – darunter Iran International, einen von Saudi-Arabien geförderten Satellitenfernsehsender mit Sitz in London. Die Hauptquelle der westlichen Medien bei ihrer Nachrichtenbeschaffung über die jüngsten Proteste in Iran sei der Satellitensender Iran International gewesen, der direkt von Mohammed bin Salman gefördert wird. Der saudische Sender zielt darauf ab, Aktivitäten von Separatisten in Iran zu propagieren und das Konzept Iran als kollektive Identität zu hinterfragen. Der Nationale Sicherheitsrat des Weißen Hauses teilte am Dienstag mit, er sei besorgt über die Warnungen und bereit zu reagieren, falls Iran einen Angriff beginne. "Wir sind besorgt über die Bedrohungslage und bleiben über militärische und nachrichtendienstliche Kanäle in ständigem Kontakt mit den Saudis", sagte ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA. "Wir werden nicht zögern, zur Verteidigung unserer Interessen und Partner in der Region zu handeln." Meinung Hybride Kriegsführung: Der Westen setzt auf soziale Medien zur Unruhestiftung in Iran Ein saudischer Beamter erklärte gegenüber CNN, dass Saudi-Arabien Informationen über einen möglichen Angriff mit den USA geteilt habe. Er nannte diesbezüglich aber keine Einzelheiten. Die USA und Saudi-Arabien befürchten, dass Iran einen Angriff auf die Energieinfrastruktur im Nahen Osten plant. Ein weiterer US-Beamter teilte mit, dass die bereits in Saudi-Arabien stationierten US-Kampfjets vom Typ F-22 für die Abwehr jeglicher Bedrohung in Einsatzbereitschaft versetzt worden seien. Der Sprecher des US-Sicherheitsrates betonte in diesem Zusammenhang aber auch, dass die Maßnahmen zum Schutz des US-Militärs in der Region nicht erhöht worden seien, da man nicht davon ausgehe, dass das US-Militär ein Ziel sei. Iran hat den Nordirak seit Ende September mehrfach mit ballistischen Raketen und Kampfdrohnen angegriffen. In der nordirakischen Stadt Erbil sind auch US-Truppen stationiert. Teheran zielte mit diesen Luftschlägen auf kurdische Separatistengruppen, die im Nordirak aktiv sind, und beschuldigte sie, die jüngsten Unruhen in Iran angezettelt zu haben. Mehr zum Thema - Medienkritik: Wie deutsche Leitmedien die Bedeutung des IS-Terroranschlags in Iran herunterspielen

