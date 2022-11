Israelischer General enthüllt Einsatz israelischer Aufklärungsdrohnen in der Ukraine

Israel gab bekannt, dass es Drohnen nicht nur zur Überwachung, sondern auch für Angriffe in der Region eingesetzt hat. Israelische Aufklärungsdrohnen sollen zudem dafür genutzt worden sein, um das Feuer der ukrainischen Armee gezielt auf die in das Land einmarschierenden russischen Truppen zu lenken.

© Jack Guez

Israel gab bekannt, dass es Drohnen nicht nur zur Überwachung, sondern auch gegen Ziele im Gazastreifen, in Iran und im Sudan eingesetzt hat. Dies war seit zwei Jahrzehnten ein offenes Geheimnis. Im Juli hatte die israelische Armee die Veröffentlichung von Informationen über die israelischen Drohnenkapazitäten erlaubt, wobei der Einsatz der bewaffneten Drohnen in besetzten Gebieten und in der Region nicht thematisiert worden war. Nun hat Brigadegeneral Ner Horowitz eingeräumt, dass Israel in der Vergangenheit Drohnenangriffe durchgeführt hatte. "Heute kann ich offen darüber sprechen", sagte er auf der jährlichen UVID-DroneTech-Konferenz, die vom Israel Defense Magazine in Tel Aviv veranstaltet wurde. Russischer Botschafter in Israel: Bewaffnung Kiews ist ein unfreundlicher Akt gegenüber Moskau Horowitz fügte hinzu, dass Israels bewaffnete Drohnen Tel Aviv nicht nur mit zusätzlicher Feuerkraft ausstatten, sondern auch das Aufspüren feindlicher Ziele beschleunigen. Horowitz teilte mit, dass Israels Drohnen bei der Ausschaltung einer ägyptischen dschihadistischen Gruppe geholfen hätten, nachdem die Kämpfer im Mai 2012 mit einem gekaperten gepanzerten Fahrzeug über die südliche Grenze Israels gefahren seien. Er enthüllte auch, dass die Aufklärungsdrohnen dafür genutzt worden seien, das Feuer der ukrainischen Streitkräfte gezielt auf die in das Land einmarschierenden russischen Truppen zu lenken. Ein israelischer Beamter sagte bereits der New York Times, dass Israel der Ukraine Sicherheits- und Geheimdienstinformationen über iranische Drohnen zur Verfügung gestellt habe, "die von Russland bei seiner Militäroperation eingesetzt werden". Am 17. Oktober warnte der stellvertretende Vorsitzende des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, Israel vor den Folgen von Waffenlieferungen an die Ukraine und erklärte, jeder Schritt zur Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte würde die bilateralen Beziehungen ernsthaft gefährden. Mehr zum Thema - Bei Waffenlieferung an die Ukraine: Russland warnt Israel vor Ende der bilateralen Beziehungen

