Huthi geht wieder in Offensive: Warnoperation gegen die Plünderung der Ressourcen im Jemen

Die Verhandlungen über eine verlängerte Waffenruhe im Jemen sind vorerst gescheitert. Nun erschwert die Huthi-Bewegung mittels Drohnenangriffen den Öl-Export aus den jemenitischen Häfen, die durch das saudische Militärbündnis kontrolliert werden.

Quelle: AFP © Mohammed Huwais

Die Luftabwehr im Hafen von Mukalla in der jemenitischen Region Hadramout sei zum Einsatz gekommen, als eine Drohne über den Hafen flog, wie Al Mayadeen unter Berufung auf die jemenitische Quelle am Dienstag erfuhr. "Die Luftabwehr feuerte, nachdem eine Drohne über den Hafen geflogen war, wobei ein Öltanker der von Saudi-Arabien angeführten Koalition im Hafen angelegt hatte", so die Quelle. Nach Ende der Waffenruhe: Huthi-Bewegung droht mit Angriff auf Ölanlagen in Saudi-Arabien Der Vorfall ereignete sich wenige Tage, nachdem die Huthi-Bewegung im Jemen eine "Warnoperation" gegen ein griechisches Tankschiff ausgeführt hatte. Die Huthis gaben am 21. Oktober bekannt, dass sie einen Drohnenangriff auf den Hafen von Dhaba in Hadramout durchgeführt hätten, um einen griechischen Tanker daran zu hindern, Öl aus der Anlage auszuführen. Dies war der erste Angriff der Huthi-Bewegung seit dem Auslaufen des von den Vereinten Nationen vermittelten Waffenstillstandsabkommens. In dem Land auf der Arabischen Halbinsel kämpft seit 2015 ein von Saudi-Arabien angeführtes Militärbündnis an der Seite der Exil-Regierung mit Sitz in Riad gegen die Huthis, die weite Teile des Nordens samt der Hauptstadt Sanaa kontrollieren. Huthi zielte nach eigenen Angaben bei dem Angriff vom 21. Oktober darauf ab, eine "klare militärische Botschaft" an die saudische Koalition zu senden, ohne jedoch die Sicherheit der Besatzung des Tankers zu gefährden. Der Vorfall war nicht das erste Mal, dass ein griechisches Schiff in die Plünderung der natürlichen Ressourcen des Jemen verwickelt war. Die USA sollen seit zwei Wochen mit den Huthi-Funktionären in Sanaa in Kontakt gewesen sein, um dem Tanker die Verladung von Öl im Hafen von Dhaba zu ermöglichen. Da Washington und seine Verbündeten mit einer schweren Energiekrise konfrontiert sind, die sie selbst aufgrund der Sanktionen gegen Moskau verursacht haben, benötigt das Weiße Haus dringend sofortige Bezugsquellen. Infolge der Energiekrise im Westen haben die US-Streitkräfte zugleich die Plünderung der Ölquellen in Syrien intensiviert. Mehr zum Thema - Attacke auf Wüstenkapitalismus: Warum greifen Huthi-Kämpfer Abu Dhabi an?

