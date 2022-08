Zypern schließt Abkommen mit Israel über Erwerb des Luftabwehrsystems Iron Dome

Zypern soll einen Vertrag mit Israel über den Kauf des israelischen Raketenschutzschirms "Iron Dome" unterzeichnet haben. Das israelische Kurzstrecken-Raketenabwehrsystem eignet sich derzeit am besten für die operativen Bedürfnisse Zyperns, um unmittelbare "Bedrohungen" vonseiten der Türkei abzuwehren.

Quelle: AFP © Jalaa Marey

Das zyprische Verteidigungsministerium habe mit Israel einen Vertrag über den Erwerb von Iron-Dome-Luftverteidigungssystemen abgeschlossen, berichtete die griechische Tageszeitung Kathimerini am Freitag. Laut der Zeitung ist der Deal bereits unterzeichnet, obwohl weder Nikosia noch Tel Aviv ihn bislang öffentlich bestätigt haben. Bereits im März 2021 berichtete die griechische Nachrichtenagentur SIGMA, dass sich Zypern in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Israel über den Kauf von Iron-Dome-Batterien befinde. Analyse Normalisierung der Beziehungen zwischen Türkei und Israel: Ankara als neues Gas-Drehkreuz für EU? Kathimerini zitiert einen nicht namentlich genannten Beamten, der bestätigte, dass die endgültige Vereinbarung unterzeichnet wurde, das Waffengeschäft und das Lieferdatum jedoch noch nicht öffentlich bekannt gegeben wurden. Das israelische Kurzstrecken-Raketenabwehrsystem "Iron Dome" eignet sich laut Experten derzeit am besten für die operativen Bedürfnisse Zyperns, um unmittelbare "Bedrohungen" seitens der Türkei abzuwehren. In den vergangenen Jahren haben die zyprischen Luftverteidigungseinheiten mehrfach ihre Besorgnis über die "Bedrohung" durch die türkische Drohne "Bayraktar" zum Ausdruck gebracht. Im Streit um Gasvorkommen vor der zyprischen Küste demonstriert die Türkei längst militärische Stärke. Ankara hatte bereits 2019 inmitten des Gasstreits mit Zypern und Griechenland Kampfdrohnen nach Nordzypern verlegt. Es bleibt allerdings unklar, wie sich dieses Abkommen auf die derzeitigen türkisch-israelischen Beziehungen auswirken wird, da Zypern laut der Zeitung Israel HaYom gezielt versuche, die Türkische Republik Nordzypern zu schwächen. Israel und die Türkei nahmen letzte Woche ihre diplomatischen Beziehungen durch eine Hochstufung wieder vollständig auf. Beide Staaten haben entschieden, Botschafter und Generalkonsuln wieder einzusetzen. Die Mittelmeerinsel ist seit einem griechischen Militärputsch 1974 in einen griechischen Süden und einen türkischen Norden geteilt. Die Türkei ist seitdem mit Truppen im Norden präsent. Außer Ankara erkennt kein Staat die Türkische Republik Nordzypern an. Mehr zum Thema - Ukraine will israelisches Raketenabwehrsystem "Iron Dome" kaufen

