Nahe dem russischen Marinestützpunkt: Drei Soldaten bei israelischem Angriff in Syrien getötet

Die Raketen wurden vom libanesischen Luftraum aus abgeschossen und waren auf einen Vorort von Damaskus und die Küstenstadt Tartus gerichtet. Zuvor waren Flugblätter in der Region abgeworfen worden, die das syrische Militär vor der Zusammenarbeit mit der Hisbollah warnen.

Quelle: AFP © SANA

Bei israelischen Luftangriffen in Syrien sind nach syrischen Angaben am Sonntag drei Soldaten getötet und drei weitere verletzt worden. "Der israelische Feind hat einen Luftschlag mit mehreren Raketen ausgeführt", berichtete die syrische Nachrichtenagentur SANA. Die beschossene Stellung befindet sich Berichten zufolge acht Kilometer südlich der Stadt Tartus, in der sich ein bedeutender Stützpunkt der russischen Marine befindet. Außerdem seien zwei Raketen in einen syrischen Armeestützpunkt in al-Kutayfa außerhalb von Damaskus eingeschlagen. Die Raketen wurden Berichten zufolge vom libanesischen Luftraum aus südöstlich von Beirut abgeschossen und waren auf ländliche Gebiete der Hauptstadt Damaskus und die Küstenstadt Tartus gerichtet. Initial reports of an airstrike near Tartus, #Syria — Aurora Intel (@AuroraIntel) August 14, 2022 #مقاتلات_إسرائيلية تطلق عدة صواريخ من الأجواء اللبنانية تجاه ⁧#طرطوس..⁩ وسوريون يوثّقون بالفيديو#أورينتpic.twitter.com/LLor6GGGpm — Orient أورينت (@OrientNews) August 14, 2022 Zuvor waren nach syrischen Berichten am Freitag in der Region Flugblätter abgeworfen worden, die das syrische Militär vor der Zusammenarbeit mit der Hisbollah und iranischen Milizen warnen. بعد قصف وتدمير اليوم للنقطة مراقبة للحزب الله في بلدة الحميدية بريف القنيطرة الشمالي بثلاث قذائف دبابة، طائرات مسيرة إسرائيلية تلقي منشورات ورقية فوق المكان المستهدف pic.twitter.com/85MGzv5b2p — Nour Abo Hasan (@nourabohsn) August 12, 2022 SANA meldete am Sonntagabend, dass die syrische Luftabwehr "feindliche Raketen" über Tartus und den Bergen von Kalamun in der Nähe der Grenze zum Libanon abgefangen habe. Die Angriffe am nordöstlichen Stadtrand von Damaskus hätten "Außenposten der proiranischen Hisbollah im Libanon" gegolten, berichtete Reuters unter Berufung auf zwei mit der Region vertraute syrische Militärabweichler. Die Angriffe erfolgten in der Nähe des einzigen Stützpunkts der russischen Marine im Mittelmeer im Hafen von Tartus, wo russische Kriegsschiffe angedockt sind, während sich der wichtige russische Luftwaffenstützpunkt Hmeimim ebenfalls in der nahe gelegenen Provinz Latakia befindet. Die Spannungen zwischen Israel und Russland sind seit Beginn des Ukraine-Krieges gestiegen. Im letzten Monat hatte Israel erklärt, dass seine Militärjets im Mai über Syrien unter russischen Raketenbeschuss gerieten, aber die Raketen verfehlten ihr Ziel. Der Vorfall war der erste Einsatz der S-300 gegen die aggressiven israelischen Luftangriffe gegen Syrien gewesen. Die Lieferung der S-300-Flugabwehrraketenkomplexe von Russland an Syrien war nach dem Abschuss eines russischen Militärflugzeugs durch syrische Streitkräfte erfolgt. Seinerzeit hatte die syrische Luftabwehr irrtümlich statt angreifender Israelis ein russisches Aufklärungsflugzeug abgefunden, das sich im Landeanflug auf den Militärflugplatz Hmeimim befunden hatte. Mehr zum Thema - Israel: Russland feuerte im Mai "einmalig" mit S-300-Raketen auf israelische Jets über Syrien

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.