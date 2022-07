Russische Luftabwehr vernichtet zwei feindliche Kampfdrohnen über Militärflugplatz in Syrien

Die russischen Streitkräfte in Syrien fingen am Mittwoch zwei feindliche Drohnen ab, die auf den russisch genutzten Militärflugplatz Hmeimim in Latakia gezielt hatten, zitierte die Nachrichtenagentur Interfax einen Vertreter des Verteidigungsministeriums. Der Beamte sagte, es habe keine Opfer oder Schäden gegeben.

"Am 20. Juli 2022 gegen 22:10 Uhr fingen russische Luftverteidigungssysteme unbemannte Luftfahrzeuge ab, die sich auf Gelände des russischen Luftwaffenstützpunkts Hmeimim aus dem Nordosten zubewegten."

Russland hat einen wichtigen Stützpunkt in Hmeimim in Nordsyrien, wo russische Truppen auf Einladung der syrischen Regierung zur Bekämpfung des Terrorismus stationiert sind. Der Militärflugplatz wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach mit Kampfdrohnen der islamistischen Gruppierungen in Nordsyrien angegriffen. Angesichts der Tatsache, dass der russische Präsident Wladimir Putin kürzlich Iran bereist hat und die Türkei sich auf eine neue Invasion in Syrien vorbereitet, nehmen die erhöhten Spannungen in Nordsyrien eine neue Dimension an.

Russian defenses downed two drones in the vicinity of the #Hmeimim base in western #Syria A spokesman for the Russian forces in Syria announced that the Russian air defense systems had shot down two drones near the Russian Hmeimim Air Base in western Syria.#Russia — خالد اسكيف (@khalediskef) July 20, 2022

Im Jahr 2018 schoss die syrische Luftverteidigung bei Abwehrmanövern versehentlich ein russisches Aufklärungsflugzeug ab, das sich im Landeanflug auf den Militärflugplatz Hmeimim bei Latakia befand. Die gesamte Mannschaft mit insgesamt 15 russischen Soldaten kam dabei ums Leben. Die syrische Luftabwehr hatte eigentlich auf israelische Kampfjets gezielt, die einen Angriff auf Latakia flogen und dabei das russische Flugzeug de facto als Radar-Schutzschild benutzten.

Während Russland und Iran auf Einladung der syrischen Regierung in Syrien interveniert haben, um der regulären syrischen Regierung und den Syrern bei der Bekämpfung des Terrorismus im Land zu helfen, haben beide Staaten jedoch auch unterschiedliche Prioritäten. Während es den Russen in erster Linie darum geht, dass Syrien sich schnell wieder wirtschaftlich erholen und in die Weltgemeinschaft integrieren kann, setzen die Iraner eher darauf, dass Syrien seine Rolle als Hauptkorridor für die sogenannte Achse des Widerstands gegen Israel beibehält. Allerdings hat die Eskalation des Krieges in der Ukraine dazu geführt, dass Teheran und Moskau mehr denn je miteinander zusammenarbeiten und auch in Syrien enger koordinieren.

Mehr zum Thema - Putins Besuch in Teheran öffnet Russland und Iran den Weg zur strategischen Partnerschaft