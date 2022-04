Syrien: Bei israelischem Raketenangriff nahe Damaskus vier Soldaten getötet

Die syrische Luftverteidigung kam am frühen Mittwoch zum Einsatz, als Israel erneut Angriffe auf einen Vorort der Hauptstadt Damaskus flog. Das syrische Verteidigungsministerium berichtet, dass vier syrische Soldaten bei dem Angriff getötet und drei weitere verletzt worden seien. Der Nachrichtenagentur SANA zufolge sollen die Raketen aus der nordisraelischen Stadt Tiberias abgefeuert worden sein.

#BREAKING#Syria says 4 soldiers killed during Israel attack in Damascus area overnight pic.twitter.com/iBZAloOjNx — Guy Elster (@guyelster) April 27, 2022

Syrische Medien zitierten einen nicht namentlich genannten syrischen Militär mit der Meldung, dass von Nordisrael aus Boden-Boden-Raketen auf Militärstützpunkte in der Nähe von Damaskus abgefeuert wurden. Der Beamte erklärte, die meisten der israelischen Raketen seien abgewehrt worden und die syrische Armee untersuche nun das Ausmaß der Schäden.

Die Angriffe erfolgten wenige Stunden nach der Verlautbarung des israelischen Militärs, eine israelische Drohne sei am Dienstag auf der syrischen Seite der Grenze abgestürzt. Israel meldete dazu, dass eine Untersuchung des Falls eingeleitet wurde.

Die Angriffe sollen laut der in Großbritannien ansässigen selbsternannten "Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte" auf Stellungen der syrischen Armee sowie der vom Iran unterstützten Milizen gezielt haben. Der libanesische Sender Al-Mayadeen berichtete, dass Standorte in der Nähe von Qudsaya und Jamraya nordwestlich von Damaskus sowie in der Nähe des Militärflughafens Mezzeh Ziele der Angriffe waren.

Die Jerusalem Post behauptet, dass ein Flugzeug der iranischen Fluggesellschaft "Qeshm Air" am Dienstag nach Damaskus geflogen wäre, um Waffen an die Verbündeten Irans in Syrien und im Libanon zu schmuggeln.

Israel führte bereits Mitte April einen Raketenangriff auf syrische Militärstellungen am Stadtrand von Damaskus durch. Diese israelischen Raketen waren Berichten zufolge aus Richtung der israelisch besetzten Golanhöhen abgefeuert worden. Am 14. Februar kam es in der Nähe von Damaskus zu einem ähnlichen israelischen Angriff, bei dem drei syrische Soldaten getötet wurden. Die israelischen Angriffe auf Syrien sind nach der Darstellung der israelischen Armee hauptsächlich darauf gerichtet, den Ausbau des angeblichen "iranischen Einflusses" in Syrien abzuwenden und Waffentransporte über Syrien an die Hisbollah zu unterbinden.

