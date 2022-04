Neuer US-CENTCOM-Kommandeur verspricht syrischen Kurden verstärkte Unterstützung

Der neue Kommandeur des US-amerikanischen Zentralkommandos (CENTCOM) Generalleutnant Michael Kurilla hat den Willen der Vereinigten Staaten bekräftigt, der kurdisch-syrischen Miliz SDF ("Demokratische Kräfte Syriens") mehr Unterstützung zukommen zu lassen. Dies berichtete die irakisch-kurdische Nachrichtenagentur Rudaw unter Berufung auf eine Presseerklärung der SDF. Das erklärte Kurilla in einem Gespräch mit dem Oberkommandeur der SDF Mazlum Abdi am Mittwoch.

Die SDF teilte zu dem Gespräch mit, dass Abdi und Kurilla die Ernsthaftigkeit der verbleibenden Gefahr durch den sogenannten Islamischen Staat und Versuche der Terrororganisation erörterten, im Südosten Syriens erneut Fuß zu fassen. Weiter heißt es:

"General Kurilla versprach, die Gefängnisse und Lager, in denen IS-Gefangene und ihre Familien festgehalten werden, stärker zu unterstützen und den Kampf gegen den IS fortzusetzen, indem (die USA) in Syrien bleiben."

Der US-General habe zudem die Bedeutung unterstrichen, die Sicherheit und die Stabilität in Nordsyrien zu sichern, um eine Wiederbelebung des IS zu verhindern. Man müsse die verbleibenden Terrorzellen des IS zerschlagen.

Auf Twitter erklärte der kurdische Kommandeur, dass er geehrt sei, Kurilla zu empfangen, und fügte hinzu, dass die beiden Militärs gemeinsame Themen besprochen hätten, einschließlich der regionalen Stabilität und Sicherheit sowie gemeinsame Operationen gegen den IS. Die Gespräche seien "ausgiebig und fruchtbar" gewesen. Die neue CENTCOM-Führung habe ihren Willen bekräftigt, die Stabilität und Sicherheit im Nordosten Syriens zu gewährleisten.

Kurilla hatte seine Position am 1. April übernommen, nachdem US-Präsident Joe Biden ihn nominiert hatte. Bei einer Anhörung im Februar vor dem für die Streitkräfte zuständigen Ausschuss des US-Senats hatte sich der General zu den kurdischen "Partnern" der USA folgendermaßen geäußert:

"Ich habe mit unseren kurdischen Partnern zusammengearbeitet und sie als sehr zuverlässig und sehr fähig erlebt. Ich habe seit 2004 bei meinem ersten Einsatz im Irak mit ihnen zusammengearbeitet und in jüngster Zeit bei der Bekämpfung des IS bis 2014. Ich habe sie als unglaublich fähige und zuverlässige Partner erlebt."

Bereits Mitte März war es zu einem Spitzentreffen zwischen Vertretern der SDF und der Vereinigten Staaten gekommen, bei dem, wie das US-Außenministerium mitteilte, beide Seiten "die regionale Stabilität, innerkurdische Beziehungen, die wirtschaftliche Situation und den laufenden Kampf gegen den IS" besprochen hatten.

Ende Januar hatte der IS ein Gefängnis in al-Hasaka angegriffen, um dort inhaftierte mutmaßliche IS-Kämpfer zu befreien. Im Anschluss an den Befreiungsversuch kam es über mehrere Tage zu heftigen Kämpfen zwischen der kurdischen Miliz und den Dschihadisten.

