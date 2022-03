Revolutionsgarden drohen mit weiteren Angriffen gegen israelische Geheimdienstbasen im Irak

Die iranischen Revolutionsgarden fordern die irakischen Behörden dazu auf, angebliche Stützpunkte des israelischen Geheimdienstes Mossad in der irakisch-kurdischen Autonomieregion im Norden des Landes zu schließen.

Die iranischen Revolutionsgarden haben damit gedroht, angebliche israelische Militärbasen im Nordirak zu zerstören, sollten die regionalen Behörden diese nicht schließen, wie die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete. Brigadegeneral Ramesan Scharif erklärte gegenüber dem jemenitischen Sender Al-Masirah, dass die Revolutionsgarden bereit seien, die Basen, die sich auf dem Gebiet der kurdischen Autonomieregion befinden, zu zerstören.

"Es ist unser natürliches Recht, jeden Stützpunkt zu zerstören, von dem aus ein Angriff auf die Sicherheit Irans erfolgt."

Das sei die rote Linie Teherans.

Der iranische Botschafter im Irak habe mehrmals die Regierung der kurdischen Autonomieregion über die Anwesenheit des Mossads informiert. Die Revolutionsgarden hätten bereits einen Angriff auf diese Basis sowie auf zwei weitere Stützpunkte durchgeführt.

Scharif erklärte:

"Wenn die irakischen Behörden keine Maßnahmen ergreifen, um andere Stützpunkte der Zionisten in diesem Land zu beseitigen, während unsere Sicherheit weiterhin von dieser Region aus bedroht wird, werden wir ohne zu zögern reagieren."

Am letzten Sonntag hatten iranische Streitkräfte etwa ein halbes Dutzend Raketen in Richtung des angeblichen geheimen Mossad-Stützpunktes in der Stadt Erbil, der Hauptstadt der irakisch-kurdischen Autonomieregion, abgefeuert. Die iranischen Revolutionsgarden erklärten später, für den Angriff verantwortlich zu sein. Bei der Aktion seien einige angebliche Mossad-Agenten getötet und weitere verletzt worden.

Der iranische General erklärte:

"Die Zionisten hatten selbst zugegeben, dass ihre Drohnen, die über einen Stützpunkt in der Provinz Kermanschah flogen, von ihren Stützpunkten in Erbil aus gestartet waren."

In einem Schreiben an den Generalsekretär der Vereinten Nationen und den Vorsitzenden des Sicherheitsrates hatte der iranische Botschafter erklärt, dass Teheran sich "das ihm zustehende Recht auf Selbstverteidigung gemäß Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen vorbehält, auf solche illegalen Handlungen zu reagieren, wann immer es dies für angemessen hält".

Mehr zum Thema – Wenn die regelbasierte Ordnung gegen ihre Urheber zurückschlägt