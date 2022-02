US-Anordnung zur Freigabe der Afghanistan-Mittel für Terroropfer: Afghanen werfen USA Diebstahl vor

In Kabul sind zahlreiche Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen die jüngste Anordnung von US-Präsident Biden zu demonstrieren. Diese sieht vor, dass mehr als 3,5 Milliarden Dollar des eingefrorenen afghanischen Vermögens für "Terroropfer" in den USA reserviert und nicht an die Regierung in Kabul zurückbezahlt werden.

US-Präsident Joe Biden hat kürzlich angeordnet, das in den USA eingefrorene afghanische Vermögen freizugeben. Doch laut der präsidialen Anordnung geht das Geld nicht an die Regierung in Kabul. Eine Hälfte sollen "Opfer vom 11. September" in den USA erhalten, die andere in "humanitäre Hilfe" für Afghanistan fließen.

Die afghanische Zentralbank verurteilte bereits die Entscheidung der US-Regierung zur Aufteilung des afghanischen Vermögens und forderte die Freigabe aller Devisenreserven.

Am Dienstag veranstalteten Afghanen nun eine Demonstration in Kabul, um gegen die Anordnung des US-Präsidenten zu protestieren.

Die Demonstranten verurteilten Bidens Entscheidung, die Gelder aus Afghanistans Devisenreserven zu konfiszieren, und warfen den USA Diebstahl vor. Sie skandierten Parolen und trugen Plakate mit der Aufschrift "Stoppt die Feindschaft mit dem afghanischen Volk" und "9/11 hat nichts mit dem afghanischen Volk zu tun".

تظاهرات صدها تن از باشنده‌گان کابل در واکنش به تصمیم رییس جمهور امریکا در باره ذخایر ارزی افغانستان.#طلوع‌نیوزpic.twitter.com/YEuHH0buXO — TOLOnews (@TOLOnews) February 15, 2022

Der ehemalige afghanische Präsident Hamid Karzai bezeichnete die Anordnung des Weißen Hauses zur Freigabe der Hälfte afghanischer Vermögenswerte für Familien von 9/11-Opfern als "Gräueltat gegen das afghanische Volk". Die Lage in dem zentralasiatischen Land verschärft sich insbesondere in letzter Zeit dadurch, dass der Westen nicht bereit ist, die gesperrten Konten des afghanischen Staates freizugeben. Seit der Machtübernahme der Taliban leidet Afghanistan deswegen unter einer schweren Wirtschaftskrise.

