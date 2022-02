Huthi-Miliz greift Ziel an saudischem Zivilflughafen an

Der Konflikt zwischen der jemenitischen Huthi-Miliz und Saudi-Arabien droht zu eskalieren, nachdem die Miliz einen Angriff gegen ein Ziel auf dem Gelände eines saudischen zivilen Flughafens durchführte. Anschließend warnte Saudi-Arabien die jemenitische Bevölkerung, von den Huthis genutzte zivile Gebäude in Sanaa zu räumen.

Die jemenitische Huthi-Miliz hat die Verantwortung für einen Drohnenangriff auf den saudischen Flughafen in Abha übernommen, wie die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Yehya Sarea, ein Sprecher des militärischen Flügels der Huthi, teilte in einer vom Huthi-Sender Al-Masirah TV verbreiteten Presseerklärung mit, dass der Angriff auf ein "militärisches Objekt" nahe dem zivilen Flughafen erfolgreich durchgeführt worden sei.

Saudi-Arabien warf den Huthis nach dem Angriff eine "eklatante Eskalation" des Konflikts durch diesen Angriff auf einen zivilen Flughafen vor. In einer vom saudischen Sender Al-Arabiya TV verbreiteten Erklärung setzte die von Riad angeführte Militärkoalition der jemenitischen Bevölkerung eine Frist:

"Wir geben der Zivilbevölkerung in Sanaa 72 Stunden Zeit, um die von der Huthi-Miliz militärisch genutzten zivilen Einrichtungen zu evakuieren."

In der letzten Zeit hatte die Huthi-Miliz eine Reihe von spektakulären Angriffen mit Drohnen und ballistischen Raketen auf Ziele in Saudi-Arabien und in den Vereinigten Arabischen Emiraten durchgeführt.

Grund für den Konflikt der Huthi-Miliz mit beiden Staaten ist deren Beteiligung an der Intervention im jemenitischen Bürgerkrieg.

Die Militärintervention der von Saudi-Arabien angeführten Koalition in den jemenitischen Bürgerkrieg dauert seit dem Jahr 2015 an. Ziel ist es, die international anerkannte Regierung von Abed Rabbo Mansur Hadi gegen die schiitischen Huthi zu unterstützen, die seit vielen Jahren einen Kampf gegen diese Regierung führen. Hadi war 2015 aus dem Land geflohen und lebt seitdem in Saudi-Arabien.

