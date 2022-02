Nach Huthi-Angriffen: USA verlegen Kampfverbände in die VAE

In den vergangenen Wochen haben Huthi-Kämpfer aus dem Jemen mehrere Drohnenangriffe auf Ziele in den Vereinigten Arabischen Emiraten durchgeführt. Das Land unterstützte die saudische Militärintervention im Jemen.

Am Dienstag hat der Kommandeur des Zentralen Kommandos der Vereinigten Staaten (CENTCOM) erklärt, dass die USA in der kommenden Woche ein Geschwader von F-22-Kampfjets in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) stationieren werden. Außerdem soll der Lenkwaffenzerstörer USS Cole dorthin verlegt werden, um die Gewässer der Golfmonarchie zu patrouillieren. Diese Aktion bezeichnete US-General Kenneth F. McKenzie gegenüber der staatlichen emiratischen Nachrichtenagentur WAM als "Hilfe unter Freunden in einer Krisenzeit". McKenzie hält sich zu einem offiziellen Besuch in den VAE auf.

Die Maßnahmen würden ergriffen, um die Luftverteidigungskapazitäten der VAE zu stärken, die im vergangenen Monat mehrmals Ziel von Drohnen- und Raketenangriffen militanter Huthi-Milizen aus dem Jemen wurden, so der General. Er erklärte auch, dass die USA mit regionalen und globalen Partnern zusammenarbeiten, um "effektive Lösungen" zu entwickeln mit dem Ziel, Drohnenangriffe zu verhindern, bevor sie überhaupt gestartet werden. McKenzie erklärte:

"Wir möchten derart gegen Drohnen vorgehen, was wir 'Links vom Start' nennen: bevor sie gestartet werden können. Ein solches System wird in der Lage sein, den Start von Drohnen zu erkennen, sie zu orten und ihren Flug zu unterbrechen."

Sollte dies nicht möglich sein, bleibe als letzte Option, die Drohnen auf der letzten Etappe ihrer Zielanflüge abzuschießen. Der General lobte auch das von den USA entwickelte THAAD-System (Terminal High Altitude Area Defence), das die von den Huthi-Milizen in Richtung der VAE abgeschossenen Raketen und Drohnen abfängt.

"Wir freuen uns, dass die VAE das THAAD-System in den ersten beiden Kampfeinsätzen erfolgreich eingesetzt haben", sagte McKenzie und fügte hinzu, Washington werde mit der emiratischen Regierung zusammenarbeiten, um ihre Luftverteidigung weiter zu verbessern.

Das Verteidigungsministerium der VAE gab im vergangenen Monat bekannt, dass es von den Huthis abgefeuerte Raketen abgefangen und zerstört habe. Am 2. Februar erklärte das Verteidigungsministerium, es habe "drei feindliche Drohnen" abgefangen, die in den Luftraum des Landes eingedrungen seien.

Zudem beherbergen die VAE fast 2.000 US-amerikanische Soldaten auf dem Luftwaffenstützpunkt Al-Dhafra in Abu Dhabi. Im vergangenen Monat haben die US-Streitkräfte bei zwei verschiedenen Gelegenheiten ihre eigenen Patriot-Raketen eingesetzt, um den VAE zu helfen, Luftangriffe der Huthis abzuwehren.

