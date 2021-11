USA in großer Sorge: VAE-Außenminister reiste erstmals seit Syrien-Konflikt nach Damaskus

Erstmals seit Beginn des Syrien-Konfliktes traf ein Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate wieder den syrischen Präsidenten Baschar al-Assad. Die US-Regierung kritisierte am Dienstag die Zusammenkunft. Die Golfstaaten unterstützten im Zuge der Konflikte in Syrien die Dschihadisten und islamistische Terrorgruppierungen, wobei sie auch regelmäßig Waffen lieferten, in dem Versuch die syrische Regierung zu stürzen.