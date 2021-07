Irak: 25 Tote bei Terroranschlag auf Markt in Bagdad

Ein Sprengstoffanschlag hat am Montag irakische Hauptstadt Bagdad erschüttert. Eine selbstgebaute Bombe riss zwei Dutzend Menschen auf einem gut besuchten Markt in den Tod. Das ist bereits der zweite Anschlag mit hoher Opferzahl in diesem Jahr.