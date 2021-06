Präsidentschaftswahl im Iran: Konservativer Kandidat Raissi gewinnt

Der Konservative Kandidat Ebrahim Raissi hat die Präsidentschaftswahl im Iran laut offiziellen Teilergebnissen mit mehr als 62 Prozent der Stimmen gewonnen. Von 28.6 Millionen bislang ausgezählten Stimmzetteln seien mehr als 17.8 Millionen auf Raissi entfallen, erklärte der Vorsitzende der nationalen Wahlkommission am Samstag.

Trotz der Aufrufe zum Boykott der Wahlen durch Gegner der islamischen Republik haben nach iranischen Medien mehr als 28.6 Millionen Iraner an der Wahl teilgenommen. Gestern wurden viele in Europa lebende iranische Staatsbürger, die an der Wahl in ihrer Landesvertretung teilnehmen wollten, von Anhängern der Volksmudschahedin und der Monarchisten attackiert und verprügelt – etwa in der englischen Stadt Birmingham.

اینجا بیرمنگام انگلیس هست؛ ایرانیانی که برای رای دادن می‌آیند این‌گونه توسط میلیشیای منافقین و پهلوی‌طلبان مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند و خبری هم از پلیس نیست.#من_رای_میدهم ##انتخابات_۱۴۰۰pic.twitter.com/1sg3ih1SVN — فرشاد مهدی‌پور (@fmahdipour) June 18, 2021

Die drei Gegenkandidaten Raissis sowie der amtierende Präsident Rohani gratulierten dem Justizchef noch vor Bekanntgabe der offiziellen Ergebnisse. Die Auszählung der Stimmen der Wahl vom Freitag läuft laut iranischen Staatsmedien noch.

Nach den Wahlen wird ein politischer Machtwechsel im Iran erwartet, da die Beliebtheit von Präsident Rohani und der prowestlichen Kräfte in Iran, die stets für einen "Dialog" mit dem Westen bei der Bevölkerung eintraten, seit dem Ausstieg des damaligen US-Präsidenten Donald Trump aus dem Atomdeal 2018 und dem Audio-Gate von Außenminister Mohammed Dschawad Sarif einen Tiefpunkt erreicht hat.

Mehr zum Thema - Im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen: Die mediale Darstellung Irans im Westen