Russische Tu-22M3-Langstreckenbomber zu Übungen in Syrien angekommen

Bomber vom Typ Tu-22M3 sind am russischen Militärflugplatz Hmeimim in Syrien angekommen. Dort will die russische Luftwaffe Militärübungen über dem Mittelmeer abhalten. Nach Beendigung der Übungen sollen die Langstreckenbomber nach Russland zurückkehren.