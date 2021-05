Hisbollah-Chef warnt Israel: Jegliche Aggression in Jerusalem führt zu einem regionalen Krieg

Der Generalsekretär der Hisbollah warnte Israel in einer Fernsehansprache am Dienstag nach dem Waffenstillstand zwischen Hamas und israelischer Armee, dass "jede Schädigung der heiligen Stätten im besetzten Jerusalem" zu einem regionalen Krieg und zur "Zerstörung des Regimes" in Tel Aviv führen würde.