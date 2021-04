Iran will Urananreicherung auf 60 Prozent steigern

Iran will offenbar seine Ankündigung, nach dem Angriff auf die Urananreicherungsanlage in Natanz weitere Schritte im nuklearen Bereich zu unternehmen, einhalten. Am Dienstag kündigte der stellvertretende Außenminister Irans Abbas Araghchi an, ab morgen die Urananreicherung auf 60 Prozent zu erhöhen:

"Die iranische Seite plant die Installation von 1.000 neuen Zentrifugen im Atomkraftwerk in Natanz."

Araghchi zufolge sei die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO) über Irans Pläne bereits im Bilde. Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif erklärte seinerzeit, dass die gesamten Reserven an angereichertem Uran in Iran bisher vier Tonnen überschritten hätten. Bislang hat das Land sein Uran auf 20 Prozent angereichert, obwohl im Wiener Atomabkommen weniger als vier Prozent erlaubt sind. Darüber hinaus erklärte der iranische Regierungssprecher Ali Rabiei, es wurde beschlossen, IR-6-Zentrifugen in der Anlage in Natanz anstelle der aufgrund des Angriffs außer Betrieb befindlichen Zentrifugen vom Typ IR-1 zu installieren.

Auf die iranische Nuklearanlage in Natanz in der zentraliranischen Provinz Isfahan wurde am Sonntag ein Angriff verübt, der zum Ausfall der Stromversorgung führte. Tote oder Verletzte gab es keine. Iran machte Israel für den Angriff verantwortlich und drohte mit Rache.

