Türkei: Attentäter erhalten lebenslange Haftstrafen für Mord an russischem Botschafter Karlow

Fünf türkische Staatsangehörige wurden für ihre Beteiligung an der Ermordung des russischen Gesandten in der Türkei Andrei Karlow im Jahr 2016 in Ankara zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Der Todesschütze war damals vor Ort von Sicherheitskräften erschossen worden.