Präsident Putin zu russisch-vietnamesischen Beziehungen: "Freundschaft – über die Zeiten erprobt"

Im Vorfeld seines Staatsbesuchs in Vietnam veröffentlichte Russlands Präsident Wladimir Putin in der Zeitung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Vietnams einen Artikel, der die Geschichte und Gegenwart der russisch-vietnamesischen Beziehungen würdigte. RT DE dokumentiert den Text in deutscher Übersetzung.

Von Wladimir Putin

Am Vorabend meines nächsten, bereits fünften Besuchs in der Sozialistischen Republik Vietnam möchte ich meine Sicht der Geschichte, des aktuellen Stands und der Zukunft der russisch-vietnamesischen Partnerschaft auf den Seiten der maßgeblichen und einflussreichen Publikation Nhân Dân darlegen.

Es ist symbolisch, dass unsere bevorstehende Reise nach Vietnam an jenen Tagen stattfindet, an denen der 30. Jahrestag der Unterzeichnung des russisch-vietnamesischen Vertrags über die Grundlagen freundschaftlicher Beziehungen begangen wird. Dieses strategische Dokument hat weitreichende Möglichkeiten für die Stärkung und den Ausbau der gesamten Bandbreite der bilateralen Beziehungen eröffnet. In einer neuen historischen Phase hat es den Beziehungen einen starken Impuls und eine zunehmende Dynamik verliehen.

Hồ Chí Minh, ein großer Sohn des vietnamesischen Volkes und ein großer Freund unseres Landes, stand am Anfang unserer bilateralen Zusammenarbeit. Russland ehrt das Andenken an diesen herausragenden Patrioten, Politiker und Staatsmann, der die Souveränität und Freiheit seines Heimatlandes stets entschlossen und unbeirrbar verteidigt hat. Ich möchte darauf hinweisen, dass im vergangenen Jahr in Sankt Petersburg zu Ehren des 100. Jahrestages seines Besuchs in der nördlichen Hauptstadt Russlands ein Denkmal für den ersten Präsidenten Vietnams errichtet wurde.

Unser Land hat den heldenhaften Kampf des vietnamesischen Volkes gegen die ausländischen Invasoren maßgeblich unterstützt. Und nach dem Sieg und der vollständigen Befreiung des vietnamesischen Landes von den Invasoren halfen sowjetische Baumeister, Ingenieure, Ärzte, Pädagogen und Wissenschaftler Vietnam beim Wiederaufbau des Landes. Sie taten viel, um das Wirtschafts- und Verteidigungspotenzial des Landes aufzubauen und vorrangige soziale Probleme zu lösen.

Diese bewährten Traditionen der Kameradschaft und gegenseitigen Unterstützung bilden eine solide Grundlage für die weitere Förderung der bilateralen Beziehungen im Rahmen einer umfassenden strategischen Partnerschaft.

Vietnam ist eine alte, lebendige und unverwechselbare Zivilisation im Mosaik einer multipolaren Welt. Auf der internationalen Bühne verfolgt Hanoi eine unabhängige Außenpolitik und ist ein starker Befürworter einer gerechten Weltordnung, die auf dem Völkerrecht, den Grundsätzen der Gleichheit aller Staaten und der Nichteinmischung in ihre inneren Angelegenheiten beruht.

Wir wissen es zu schätzen, dass unsere Länder bei aktuellen Themen der internationalen Agenda übereinstimmende oder sehr ähnliche Ansätze haben. Wir arbeiten im Rahmen wichtiger multilateraler Plattformen, vor allem in den Vereinten Nationen, eng zusammen. Wir schätzen die Lage in der asiatisch-pazifischen Region ähnlich ein. Wir sehen in Vietnam einen gleich gesinnten Partner bei der Gestaltung einer neuen Architektur gleicher und unteilbarer eurasischer Sicherheit auf einer inklusiven und nicht diskriminierenden Basis.

Wir sind unseren vietnamesischen Freunden dankbar für ihre ausgewogene Haltung zur Ukraine-Krise und ihr Bemühen, bei der Suche nach realistischen Wegen für eine friedliche Lösung einen Beitrag zu leisten. All dies entspricht ganz dem Geist und dem Wesen unserer Beziehungen.

Es ist wichtig, dass beide Länder der Vertiefung des gegenseitigen Handels und der kontinuierlichen Förderung von Investitionen große Aufmerksamkeit schenken. Russischen Statistiken zufolge stieg der bilaterale Handelsumsatz beispielsweise im Jahr 2023 um acht Prozent und im ersten Quartal dieses Jahres um mehr als ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr. Nach Vietnam werden Lebensmittel, Mineralien, Maschinen und Anlagen exportiert. Viele vietnamesische Waren, darunter Bekleidung, Obst, Gemüse und andere landwirtschaftliche Erzeugnisse, finden ihre Abnehmer auf dem russischen Markt. Das 2015 geschlossene Freihandelsabkommen zwischen der Eurasischen Wirtschaftsunion und Vietnam trägt zur Konsolidierung und Entwicklung dieser positiven Trends bei.

Es besteht die Möglichkeit, den Handel zwischen unseren Ländern in den nationalen Währungen – russischen Rubel und vietnamesischen Đồng – abzuwickeln. Im vergangenen Jahr machte der Anteil solcher Transaktionen mehr als 40 Prozent des bilateralen Handels aus. Und im ersten Quartal dieses Jahres waren es bereits fast 60 Prozent. Dies entspricht dem weltweiten Trend, im internationalen Handel und bei Investitionen allmählich auf die Verwendung von weitgehend kompromittierten Währungen zu verzichten. Die gemeinsame vietnamesisch-russische Bank, an deren Eröffnungszeremonie ich 2006 teilgenommen habe, spielt eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung zuverlässiger Finanztransaktionen. Wir vertrauen darauf, dass sie ihre Arbeit fortsetzen und aktiv zur Vertiefung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern beitragen wird.

Der Energiesektor bleibt ein strategisch wichtiger Bereich der bilateralen Zusammenarbeit. Das Joint Venture "Vietsovpetro", das seit mehr als vier Jahrzehnten Ölfelder auf dem vietnamesischen Kontinentalschelf erschließt, beweist eine hohe Effizienz. Die im Laufe der Jahre geförderte Ölmenge hat 250 Millionen Tonnen überschritten. "Rusvietpetro", ein im Jahr 2008 gegründetes Joint Venture, ist erfolgreich im Autonomen Kreis der Nenzen in Russland tätig. Es hat bereits über 35 Millionen Tonnen Öl unter den harten Bedingungen des hohen Nordens gefördert. "Gazprom" wiederum fördert Gas in Vietnam, und ein weiteres großes russisches Unternehmen, "Novatek", beabsichtigt, LNG-Projekte auf vietnamesischem Territorium zu verwirklichen.

Eine Initiative zur Errichtung eines Zentrums für Nuklearwissenschaft und -technologie in Vietnam mit Unterstützung von "Rosatom" wird derzeit geprüft. In diesem Zusammenhang möchte ich anmerken, dass das russische Staatsunternehmen generell bereit ist, die vietnamesischen Partner beim Aufbau der nationalen Kernkraftindustrie zu unterstützen, einschließlich der Stärkung ihres Potenzials an Fachkräften.

Unser Land hat traditionell einen großen Beitrag zur Entwicklung des vietnamesischen Wasserkraftpotenzials geleistet. So ist "RusHydro" daran interessiert, sich am Wiederaufbau und der Kapazitätserweiterung von Wasserkraftanlagen an vietnamesischen Flüssen zu beteiligen.

In Đà Nẵng entwickelt das Gemeinschaftsunternehmen "GAZ – Thành Đạt", das Kraftfahrzeuge der russischen Marke "GAZ" zusammenbaut, seine Aktivitäten.

Wir erwarten, dass auch vietnamesische Investoren die vielfältigen Möglichkeiten, auf dem russischen Markt tätig zu werden, aktiver nutzen werden. Ein Beispiel dafür ist das vietnamesische Unternehmen "TH Group", das in den Gebieten Moskau und Kaluga sowie in der Region Primorje Milchverarbeitungsanlagen baut.

Und natürlich kann ich nicht umhin, die langjährigen Traditionen der bilateralen Zusammenarbeit im Bildungsbereich zu erwähnen. In den vergangenen Jahrzehnten wurden Zehntausende vietnamesische Fachkräfte in verschiedenen Bereichen in unserem Land ausgebildet und weiterqualifiziert, und mehrere Tausend haben akademische Abschlüsse erhalten. Wir beabsichtigen, der Partnerschaft in diesem Bereich weiterhin verstärkte Aufmerksamkeit zu widmen. Wir werden die Ausbildung vietnamesischer Bürger an russischen Universitäten auf Kosten des Bundeshaushalts fortsetzen. Wir werden unser Bestes tun, um den Austausch von Studenten zu fördern und gemeinsame akademische Projekte und Programme zu starten. Ein anschauliches Beispiel für eine solche positive Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern ist die Arbeit des russisch-vietnamesischen Zentrums für Tropenforschung und -technologie, in dem seit vielen Jahren angewandte und Grundlagenforschung betrieben wird.

Selbstverständlich werden wir die gesellschaftlichen Kontakte weiter ausbauen. Ich weiß, dass viele Vietnamesen russische Musik, Literatur und Kino verstehen und lieben. Und in Russland zeigen die Menschen echtes Interesse an original vietnamesischer Kunst. Die Tage der vietnamesischen Kultur in Russland, die Anfang nächsten Monats stattfinden sollen, werden uns helfen, sie besser kennenzulernen.

Der Tourismus trägt zweifelsohne zur Vertiefung des gegenseitigen Verständnisses zwischen unseren Völkern bei. Vietnam ist seit Langem eines der beliebtesten Urlaubsziele für Russen, und die vietnamesischen Bürger waren schon immer von den Attraktionen unseres Landes angetan. Eine Erhöhung der Zahl der Direktflüge würde dazu beitragen, die Touristenströme in beide Richtungen zu verstärken.

Gemeinsam mit unseren vietnamesischen Freunden werden wir die bilateralen Beziehungen weiter ausbauen und die Zusammenarbeit zum Wohle unserer Völker und im Interesse von Stabilität und Wohlstand in der Region und der Welt als Ganzes entwickeln. Und ich bin zuversichtlich, dass unsere Länder, gestützt auf die besten Traditionen der Freundschaft, des gegenseitigen Vertrauens und der gegenseitigen Unterstützung, alle ehrgeizigen Ziele, die wir uns gesetzt haben, erreichen werden.

Ich wünsche dem Volk der Sozialistischen Republik Vietnam Frieden, Wohlergehen und Wohlstand.

Übersetzt aus dem Russischen. Zuerst veröffentlicht auf der Internetpräsenz des Präsidenten Russlands am 19. Juni 2024.

