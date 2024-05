Japan: Regierung soll mögliche Bedrohung der nationalen Sicherheit durch UFOs untersuchen

Japanische Parlamentarier wollen den Sichtungen von UFOs – heute offiziell eher als UAPs bezeichnet – auf den Grund gehen. Parteiübergreifend wird die japanische Regierung aufgefordert, solchen Phänomenen nachzugehen, um festzustellen, inwieweit die nationale Sicherheit Japans durch die unbekannten Flugkörper bedroht sein könnte.

Quelle: Gettyimages.ru © Tommaso Boddi/WireImage

Wie japanische Medien diese Woche berichteten, planen Abgeordnete des japanischen Parlaments eine parteiübergreifende Gruppe zu bilden, um die Regierung zu einem anderen Umgang bei der Untersuchung von Sichtungen nicht identifizierter Phänomene in der Luft (UAPs) zu bewegen. UAP (Unidentified Aerial Phenomenon) lautet die offizielle Bezeichnung für die früher als UFOs bezeichneten, bisweilen unerklärlichen Phänomene. US-Abgeordnete fordern mehr Informationen zu unidentifizierten Flugobjekten Die Mitglieder der Parlamentarier-Gruppe glauben, dass es sich bei einigen UAPs um Waffen oder Spionagedrohnen handeln könne, die fortschrittliche Technologien nutzen und daher eine Bedrohung für die nationale Sicherheit Japans darstellen könnten, heißt es in lokalen Medien. Den veröffentlichten Berichten zufolge plant die Gruppe, auf eine parlamentarische Gesetzgebung zu drängen, die auf das Verfolgen und die genauere Untersuchung von UAPs abzielt. Auf einer Pressekonferenz am Freitag bestätigte der Leiter des japanische Kabinettssekretariats Yoshimasa Hayashi die Pläne der Abgeordneten zur Einrichtung eines Gremiums, das den sperrigen Namen "Liga der Parlamentsmitglieder für die Klärung nicht identifizierter anomaler Phänomene aus der Perspektive der nationalen Sicherheit" erhalten soll. Die Gruppe wird ihre Arbeit offiziell am 6. Juni aufnehmen, an dem Tag ihrer Gründungsversammlung. Dem Gremium wird Berichten zufolge eine Reihe hochrangiger japanischer Politiker angehören, darunter Yasukazu Hamada, der Vorsitzende des Komitees für Parlamentsangelegenheiten der regierenden Liberaldemokratischen Partei LDP, Shinjirō Koizumi, der ehemalige Umweltminister, sowie der Ex-Verteidigungsminister Shigeru Ishiba. Auf einer Pressekonferenz am Dienstag, auf der die Gründung der Gruppe angekündigt wurde, behaupteten zwei ihrer Mitglieder, die Abgeordneten Kei Endō und Yoshiharu Asakawa, selbst UAPs gesehen zu haben. Hochrangiger US-Geheimagent: US-Regierung hält UFO-Funde vor Öffentlichkeit geheim Die Gruppe plant Berichten zufolge, sich bei ihrer Arbeit an der Arbeit des All-Domain Anomaly Resolution Office (AARO) zu orientieren, einer US-Behörde, die im Rahmen des Gesetzes zur Verteidigungspolitik des Kongresses von 2021 zur Untersuchung von UAPs eingerichtet wurde. Die Gruppe will die zwischenstaatliche Zusammenarbeit zwischen Japan und den USA bei der Verfolgung von UAPs fördern. Japan erregte im Jahr 2020 weltweit Aufmerksamkeit als angeblicher UFO-Hotspot, nachdem das Pentagon Aufnahmen von Piloten der US-Marine über Nordjapan veröffentlicht hatte, auf denen Flugobjekte zu sehen waren, die sich seltsam verhielten. Der damalige japanische Verteidigungsminister Tarō Kōno sagte seinerzeit, er glaube nicht an UFOs, wies aber das Militär an, alle unerklärlichen Phänomene in der Luft, die sie über dem Land entdecken, aufzuzeichnen. Mehr zum Thema - Pentagon richtet Webseite zur Meldung von Ufo-Sichtungen ein

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.