Indien beginnt mit Herstellung von einheimischen Hochgeschwindigkeitszügen

Nach Angaben von Medien hat Indien, das nunmehr bevölkerungsreichste Land der Welt, vor, eigene Schnellzüge mit einer Höchstgeschwindigkeit von mehr als 250 Kilometer pro Stunde zu entwickeln. Der Staat will damit seine Abhängigkeit von ausländischer Technologie in dieser Branche verringern.

Quelle: Gettyimages.ru © Ashish Vaishnav/SOPA Images/LightRocket

Wie die indische Economic Times unter Berufung auf einen ungenannten indischen Regierungsbeamten berichtete, ist Indien dabei, seine ersten Hochgeschwindigkeitszüge herzustellen, die eine Höchstgeschwindigkeit von 250 Kilometern pro Stunde erreichen können. Analyse Die Beziehungen zwischen Indien und Russland bewegen sich in eine neue Richtung Die neuen Züge sollen demnach auf der gleichen Plattform gebaut werden wie die im eigenen Land entwickelten Hochgeschwindigkeitszüge der Serie "Vande Bharat", die bereits eine Geschwindigkeit von 180 Kilometern pro Stunde erreichen können. Das Design für das Projekt der modernen Züge wird in der Integral Coach Factory (ICF) der indischen Eisenbahn in Chennai, Tamil Nadu, vorbereitet. Nach Angaben der Quelle erfolgt die Entwicklung vor dem Hintergrund, dass die Regierung in Neu-Delhi die Einführung von Hochgeschwindigkeitszügen verstärkt vorantreiben will. Die Eisenbahn ist ein wichtiger Verkehrsträger für das Land. An einem normalen Tag sind in Indien durchschnittlich über 12.000 Züge im Einsatz, die rund 24 Millionen Fahrgäste befördern. Die Bharatiya Janata Party (BJP) des Premierministers Narendra Modi versprach in ihrem Wahlprogramm für die bevorstehenden Parlamentswahlen weitere Hochgeschwindigkeitszüge, falls die Partei eine dritte Amtszeit des Premiers gewinnt. Die Einführung des "Vande Bharat Express" im Jahr 2019 wird als ein großer Sprung der indischen Eisenbahn in Sachen Geschwindigkeit angesehen. Etwa 100 dieser Züge sind mittlerweile in Betrieb. Die Regierung Modi beabsichtigt, in den nächsten Jahren mindestens 400 neue Vande-Bharat-Züge einzuführen. "Neue Ära": Japan enthüllt neuen Supreme-Hochgeschwindigkeitszug Indien arbeitet bei seinem Vande-Bharat-Programm mit Russland zusammen. Im vergangenen Jahr schlossen das börsennotierte indische Unternehmen Rail Vikas Nigam Limited (RVNL), das sich im Besitz der indischen Regierung befindet, und Metrowagonmasch – als Teil von Transmaschholding, Russlands größtem Eisenbahnhersteller – einen Vertrag im Wert von umgerechnet 6 Milliarden US-Dollar über den Bau und die Wartung von 120 Vande-Bharat-Zügen. Im vergangenen Monat berichtete die Times of India, dass Indien kurz davor stehe, mit Japan einen Vertrag über 24 Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszüge der Serie E5 abzuschließen, die von Hitachi Rail und Kawasaki Heavy Industries gebaut werden. Diese Züge werden wahrscheinlich auf Indiens erster Hochgeschwindigkeitsstrecke verkehren. Diese 508 Kilometer lange Strecke verbindet die Stadt Ahmedabad im Bundesstaat Gujarat mit dem Finanzzentrum Mumbai in Maharashtra. Der Hochgeschwindigkeitszug wird die Reisezeit zwischen den beiden wichtigen Wirtschaftszentren auf nur zwei Stunden verkürzen. Derzeit dauert eine solche Fahrt über acht Stunden. Mehr zum Thema – Russische Bank Sber beteiligt sich an Europas größtem Hochgeschwindigkeitsprojekt

