Kirgisistan: Illegale Tunnel ins Nachbarland entdeckt – Hausbesitzer festgenommen

Innerhalb einer Woche haben kirgisische Sicherheitsbeamte in einer Siedlung an der Grenze zu Usbekistan zwei Tunnel entdeckt, die ins Nachbarland führen. Diese dienten dem illegalen Grenzübertritt und der Lieferung von Schmuggelware.

Quelle: Gettyimages.ru © Vladimir Zapletin

Unter dem Haus eines Bewohners des Dorfes Bek-Abad im Süden Kirgisistans haben Sicherheitsbeamte am Dienstag den Eingang zu einem 130 Meter langen Tunnel entdeckt, der nach Usbekistan führte. Der Tunnel diente dem illegalen Grenzübertritt und der Lieferung von Schmuggelware. Er ist 15 Meter tief und 1,7 Meter hoch und der kirgisische Teil des Tunnels ist etwa 50 Meter lang. Der Hausbesitzer wurde festgenommen. Die Sicherheitsbehörden sind nun dabei, die Personen zu identifizieren, die an der Organisation des illegalen Kanals beteiligt waren, sowie diejenigen, die die Grenze auf diese Weise überquert haben. Einen Tag nach dem ersten Fund entdeckte die kirgisische Polizei weiteren Tunnel. Er wurde am Mittwoch unter einem Haus im selben Dorf entdeckt. Der Tunnel ist 12,5 Meter tief, 350 Meter lang, 2,2 Meter hoch und einen Meter breit. Er ist mit elektrischem Licht und einer Leiter zum Abstieg ausgestattet. Nach Angaben der örtlichen Behörden wurden dort "alle Vorbereitungen für illegale Grenzübertritte und illegalen Warenverkehr" getroffen. Die Tunnel unter der Staatsgrenze hinweg werden für den Schmuggel von Waren und Geld genutzt und regelmäßig von den Sicherheitskräften entdeckt. Auch im Juni 2022 wurden innerhalb eines Monats drei solcher Tunnel entdeckt, die alle nach Usbekistan führten. Das Gericht verurteilte die Männer, die den Tunnel gegraben hatten, zu sechs bis acht Jahren Haft. Die Grenze zwischen den beiden Ländern ist rund 1.400 Kilometer lang und wurde nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion international. Es gab Dutzende umstrittene Grenzgebiete, in denen fast 30 Jahre lang kein Kompromiss erzielt werden konnte. Erst im Jahr 2023 haben Kirgisistan und Usbekistan die Festlegung und Abgrenzung des gemeinsamen Grenzabschnitts vollständig abgeschlossen, woraufhin die Parteien entsprechende Dokumente austauschten.

