Deutsche Diplomatie? Zumindest gab es einen Besuch in Nordkorea

Von Dmitri Bawyrin

Nordkorea ist der weltweit am stärksten abgeschottete Staat, und seine gesamte Politik ist per definitionem geheimnisvoll. Auch der Besuch eines offiziellen Vertreters Deutschlands – des Beauftragten für Ostasien, Südostasien und Pazifik des Auswärtigen Amts, Martin Thümmel – in das Land war äußerst geheimnisvoll. Selbst die Tatsache des Besuchs wurde nur durch Berichte der chinesischen Botschaft in Nordkorea bekannt, deren Vertreter an einem der Treffen mit dem Deutschen teilnahmen. Der letzte Besuch eines westlichen Diplomaten in Nordkorea erfolgte vor der COVID-19-Pandemie.

Aber auch in diesem Fall ist das Verborgene offensichtlich: Höchstwahrscheinlich sprach der deutsche Gast mit seinen koreanischen Gastgebern über einen neuen großen Krieg. Wahrscheinlich sogar einen Atomkrieg.

Seltsamerweise hatte Russland nichts damit zu tun. Einerseits kann man davon ausgehen, dass ein Teil von Thümmels Mission darin bestand, Pjöngjang von der militärisch-technischen Zusammenarbeit mit Moskau abzubringen. Andererseits ist es unwahrscheinlich, dass dies tatsächlich der Fall war, denn dieses Vorhaben ist offenkundig zum Scheitern verurteilt und schädlich für die eigentliche Sache.

Pjöngjang traut dem Westen und insbesondere Deutschland nicht, das es als Satellit seines Feindes, den Vereinigten Staaten, betrachtet. Russland hingegen betrachtet es offiziell als Verbündeten und steht mit ihm "im selben Schützengraben". Die Liste der Feinde und Verbündeten Pjöngjangs ist seit Jahrzehnten stabil und wurde noch nie abgeändert.

Außerdem haben die Deutschen dem Genossen Kim Jong-un nichts zu bieten. Sie sind lediglich Vermittler zwischen Washington und Pjöngjang. Und die ihnen anvertraute Mission ist so wichtig, dass sie sie nicht durch eine irritierende Aufforderung zum Streit mit Moskau erschweren wollten.

Wenn die Gespräche im Verborgenen geführt werden, ist kein Platz für demonstrative, politisierte Diplomatie: Die Parteien sind ganz auf das Ergebnis konzentriert. Für die Deutschen und die US-Amerikaner, hier von den Deutschen vertreten, ist das Ergebnis die Bewahrung des Status quo in dem Sinne, dass auf der koreanischen Halbinsel kein neuer Krieg ausbricht, der den Einsatz von Massenvernichtungswaffen nach sich ziehen könnte.

Lediglich Genosse Kim weiß, wie das Ergebnis der Gespräche aussehen soll und was er erreichen will. Er ist es, der durchblicken lässt, dass der Krieg vor der Tür steht.

Am letzten Februartag war es genau fünf Jahre her, dass sich der nordkoreanische Staatschef mit US-Präsident Donald Trump traf. Es war das zweite Gipfeltreffen zwischen Nordkorea und den USA in der Geschichte, und auch das erste Gipfeltreffen, das ein Jahr zuvor stattfand, wurde mit ihrer Beteiligung abgehalten, was den "jungen Marschall", Kim Jong-un, zu einem Star der großen Politik machte und das koreanische Problem in den Mittelpunkt der Weltöffentlichkeit rückte.

Daraus hätte etwas Bedeutendes entstehen können, doch dann aß angeblich ein Chinese eine schlecht gekochte Fledermaus (oder wie ist COVID-19 eigentlich entstanden?), woraufhin die Welt unter Quarantäne gestellt wurde und Nordkorea scheinbar in Vergessenheit geriet, zumal die Quarantäne dort länger dauerte als anderswo.

Dann verlor Kims "Reset"-Partner Trump die Wahl, und dessen Nachfolger Joe Biden, der die koreanische Frage zu einer seiner obersten Prioritäten im Amt erklärt hatte, hat sie nicht ein einziges Mal ernsthaft thematisiert. Erstens wurde er durch die Ukraine stark abgelenkt. Zweitens, so ist Joe Biden: Er ist nicht zur Korea-Frage gekommen, weil seine Beine zu schwach sind.

Der "junge Marschall" hatte es satt, auf Aufmerksamkeit zu warten, und vollzog einschneidende Maßnahmen: Er schrieb die Verfassung um und hob den Kurs seines Großvaters und Gründers der Demokratischen Volksrepublik Korea, Kim Il-sung, auf eine friedliche Vereinigung mit Südkorea auf, indem er versprach, das Nachbarland zu besetzen, was sein Großvater seinerzeit nicht geschafft hatte.

Aber der "große Führer und ewige Präsident" Nordkoreas besaß damals keine Atomwaffen. Sein Enkel hat sie, und darüber hinaus verfügt er über eine Vielzahl von Trägersystemen, die die nordkoreanische Armee, eine der weltweit größten Armeen, in den letzten Jahren getestet hat.

All dies sei notwendig, um eine mögliche Aggression der USA abzuwehren, heißt es in den Erklärungen Pjöngjangs. Aber nur Genosse Kim weiß das mit Sicherheit. Es liegt an ihm, zu entscheiden, wozu das alles dient – um Korea mit Gewalt zu vereinen oder um sicherzustellen, dass sich im nördlichen Teil Koreas jahrhundertelang nichts ändert, wogegen ein Krieg sprechen würde.

Kim erklärte jedoch, dass er seinen Feind, Nachbarn und "US-Marionette" (das heißt Südkorea) nur dann besetzen werde, wenn Washington seine Provokationen nicht einstelle. Damit hat er den US-Amerikanern ein Zeitfenster für einen Dialog gelassen: Es bleibt zu klären, was Kim als Provokationen ansieht und wie man sie beenden kann. Dies wollen die Deutschen offenbar bei ihrem Besuch in Nordkorea auf der Spur der kämpferischen Äußerungen des "jungen Marschalls" in Erfahrung bringen.

Wenn wir davon ausgehen, dass der Frieden in Korea vom diplomatischen Geschick der Deutschen abhängt, dann ist der Frieden in Korea tot. Der großangelegte militärische Konflikt in der Ukraine, der für die deutsche Wirtschaft verheerende Folgen hatte, wurde dank der Bemühungen der deutschen "friedenserhaltenden" Diplomatie ermöglicht, die laut der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel der ukrainischen Armee Zeit verschaffte. Am Ende haben alle verloren.

Dasselbe lässt sich über Jugoslawien sagen, an dessen blutigem Zerfall die deutsche Diplomatie am aktivsten beteiligt war. Indem Berlin versuchte, den Konflikt zu lösen, hat es ihn noch weiter angeheizt, aber gleichzeitig sah es den Konflikt in Jugoslawien als eine Rückkehr in die große Weltpolitik nach einer 40-jährigen Abwesenheit als vollwertiger Akteur.

Offen gesagt, ein zehnminütiges Interview mit der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock reicht aus, um zu erkennen, dass der Frieden in Korea auf der Kippe stehen würde, wenn die Deutschen in der Frage etwas zu entscheiden hätten.

Sie sind aber nur Abgesandte Washingtons, mit denen Genosse Kim anscheinend ein Gespräch suchte. In Washington hat jedoch Biden das Sagen, ein tief gealterter Mann, dessen Psyche an der Grenze zur Unterwelt schwebt und der durch eine Reihe von außenpolitischen Fehlschlägen von Awdejewka bis Afghanistan traumatisiert ist. Er ist nicht leicht zu erreichen.

Wenn Krieg und Frieden von solchen Leuten abhängen, sollte man entweder Angst haben oder dringend versuchen, eine friedenserhaltende Mission von ihnen abzunehmen und sie selbst fortzusetzen, bevor tatsächlich ein nukleares Gemetzel auf der koreanischen Halbinsel ausbricht. Denn solche Leute können die Situation wirklich zu einem solchen Krieg führen.

Übersetzt aus dem Russischen. Zuerst erschienen auf RIA Nowosti am 29. Februar 2024.

Dmitri Bawyrin ist ein russischer Journalist.

