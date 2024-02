Nordkorea startet mehrere Marschflugkörper von seiner Ostküste aus

Südkorea hat erneut einen Raketentest im nördlichen Nachbarland registriert. Diesmal handelte es sich um Marschflugkörper, die von der nordkoreanischen Ostküste aus abgefeuert wurden und somit um den fünften Start solcher Flugkörper seit dem Jahreswechsel.

Quelle: AFP © STR / KCNA VIA KNS

Das nordkoreanische Militär hat nach Angaben des südkoreanischen Generalstabs mehrere Marschflugkörper getestet. Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die Militärbehörde in Seoul berichtete, seien die Starts am Mittwoch gegen 9:00 Uhr Ortszeit (1:00 Uhr MEZ) registriert worden. Die Flugkörper seien nordöstlich von Wŏnsan an der nordkoreanischen Ostküste in Richtung des Japanischen Meeres abgefeuert worden. Nordkorea kündigt alle wirtschaftlichen Abkommen mit Süden auf Weitere Details wie etwa der Typ der Marschflugkörper und ihre genaue Zahl wurden nicht bekanntgegeben. Im Zusammenhang mit den Starts im Nachbarland steigerte das südkoreanische Militär nach eigenen Angaben seine Wachsamkeit in enger Koordination mit den Vereinigten Staaten, um andere Anzeichen für nordkoreanische Provokationen zu beobachten. Laut Informationen von Yonhap wäre dies der fünfte Test von Marschflugkörpern in Nordkorea seit dem Jahresbeginn. Der vorige Start war demnach Anfang Februar durchgeführt worden. Dabei wurden Flugkörper vom Typ Pulwhasal 3-31 und Hwasal-2 getestet. Im Unterschied zu den früheren Tests von ballistischen Raketen handelte es sich um keine Verletzung der bestehenden UN-Sanktionen gegen das asiatische Land. Mehr zum Thema - Kommt ein Krieg auf die koreanische Halbinsel zu?

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.