China begeht Neujahrsfest: Xi gratuliert – In Moskau großes chinesisches Festival

Mit dem heutigen Tag beginnt das Jahr des Drachen. Chinesen in aller Welt begehen den Jahreswechsel. Chinas Präsident Xi Jinping gratuliert zu den chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten. In Moskau lockt ein chinesisches Festival mit einem umfangreichen Programm.

Quelle: Sputnik © Alexey Maishev

Heute begehen Chinesen weltweit das chinesische Neujahrsfest. In einer Rede in der Großen Halle des Volkes begrüßte Chinas Präsident Xi Jinping das Jahr des Drachen. Xi hob die Verdienste der chinesischen Diplomatie für die Stabilität in der Welt hervor. Xi betonte, dass China Sicherheit und positive Energie in eine sich stark verändernde Welt gebracht hat, die sich im Zustand der Unordnung befinde. China zeige sein Verantwortungsbewusstsein durch den Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit, fügte er hinzu. Der Drache gilt als stark, furchtlos und gütig, sagte Xi und machte damit deutlich, dass er sich vom anbrechenden Jahr positive Impulse erhoffe. Iran kündigt gemeinsame Marineübungen mit Russland und China an Xi unterstrich, der Drache verkörpert nicht nur den Geist des unaufhörlichen Strebens nach Selbstverbesserung, harter Arbeit und Unternehmertum der chinesischen Nation seit 5.000 Jahren, sondern zeige auch die Entschlossenheit und das Streben von Hunderten Millionen Chinesen, China zu einem starken Land aufzubauen und eine nationale Erneuerung zu verwirklichen. Bereits im Vorfeld überbrachten zahlreiche führende Politiker der Welt Grüße und Glückwünsche zum chinesischen Neujahrsfest. Bereits am Donnerstag gratulierte Russlands Präsident Wladimir Putin Xi und dem chinesischen Volk zum chinesischen Neujahr. Auch in Moskau wird das chinesische Fest gefeiert. Noch bis zum 18. Februar wartet Moskau mit einem großen Festival auf. Die Besucher erwartet ein umfangreiches Programm. Neben Installationen, chinesischem Schauspiel und traditioneller chinesischer Musik lockt noch ein Straßenfest, auf dem zahlreiche Stände den Besuchern einen kulinarischen Eindruck von China verḿitteln. Mehr zum Thema – Putin und Xi erörterten Situation in der Ukraine und in Nahost

