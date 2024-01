Südkorea: US-Kampfjet F-16 stürzt vor der Küste ab

Ein US-Kampfflugzeug vom Typ F-16 stürzte am Mittwoch vor der Westküste Südkoreas ins Meer. Der Pilot konnte nach Betätigung des Schleudersitzes gerettet werden, wie eine in Südkorea stationierte Einheit der US Air Force mitteilte.

Ein US-Kampfflugzeug vom Typ F-16 von Lockheed Martin ist in die Gewässer vor Südkorea abgestürzt, wie das US-Militär bestätigte. Dies ist der dritte Absturz eines US-Kampfjets in der Region in weniger als einem Jahr. Die Maschine stürzte in die Gewässer vor der Küste von Gunsan, Südkorea, in der Nähe der US Air Base Kunsan, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap. In der Stadt Gunsan an der Westküste befindet sich die Kunsan Air Base, einer der beiden wichtigsten Stützpunkte der US Air Force in Südkorea.

Die dem 8. Jagdgeschwader zugehörige F-16 "Fighting Falcon" erlitt nach ersten Ermittlungen zufolge über dem Meer einen "Notfall während des Fluges" und stürzte dann ab, wie die zuständige Einheit in einer Erklärung mitteilte. Der Pilot, der sich mit dem Schleudersitz in Sicherheit brachte und etwa eine Stunde später gerettet wurde, war demnach noch bei Bewusstsein und wurde zur Untersuchung in eine medizinische Einrichtung gebracht.

pic.twitter.com/WKYj63YvnL — 8th Fighter Wing — Wolf Pack (@KunsanAirBase) January 31, 2024

Der Kommandeur des 8. Jagdgeschwaders, Oberst Matthew Gaetke, dankte "den südkoreanischen Rettungskräften". So heißt es in der Mitteilung:

"'Wir sind den Rettungskräften der Republik Korea und all unseren Kameraden, die die rasche Bergung unseres Piloten ermöglicht haben, sehr dankbar', sagte Oberst Matthew C. Gaetke, Kommandeur des 8. Kampfgeschwaders. 'Jetzt werden wir uns auf die Suche und Bergung des Flugzeugs konzentrieren.'"

Der jüngste Absturz folgt auf ähnliche Vorfälle in den letzten Monaten mit demselben Typ von US-Kampfflugzeugen. So stürzte bereits im Dezember des Vorjahres eine andere F-16 während einer Übung über dem Gelben Meer ab. Auch dieses Flugzeug war als Maschine des 8. US-Kampfgeschwaders in Kusan stationiert.

Im Mai 2023 war bereits eine F-16 in der Nähe des Luftwaffenstützpunkts Osan im Nordwesten Südkoreas abgestürzt. Die Behörden gaben nur wenige Einzelheiten über diesen Vorfall bekannt, erklärten aber, dass der Pilot während des Unfalls einen Routine-Trainingsflug absolvierte und sich sicher aus dem Flugzeug retten konnte.

