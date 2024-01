Nach Flugzeugabsturz in Afghanistan: Vier Überlebende nach Kabul gebracht

Vier russische Staatsbürger, die den Flugzeugabsturz in Afghanistan überlebt haben, werden laut Medienberichten in einem Militärkrankenhaus in Kabul behandelt. Zwei weitere sollen den Absturz nicht überlebt haben.

Quelle: Gettyimages.ru © imageBROKER/Florian Bachmeier

Rettungskräfte haben vier Besatzungsmitglieder des in der afghanischen Provinz Badachschan abgestürzten Flugzeugs nach Kabul gebracht, teilte Sabiullah Mudschahid, ein Vertreter der in Russland verbotenen Taliban-Bewegung, auf der Plattform X mit. "Ihr Gesundheitszustand ist gut, sie wurden erstversorgt", schrieb er und teilte Videos, die zeigen, wie die Betroffenen in Begleitung von Ärzten aus einem Hubschrauber steigen. په بدخشان کې د لویدلی الوتکې ۴ تنه ژغورل شوي عمله کابل ته انتقال شوه.د هغوی صحي وضعیت ښه دي او لومړني کومکونه ورته رسیدلي دي.۴ تن از عمله طیاره سقوط شده در بدخشان به کابل انتقال شدند.تیم های صحی و نجات دهنده وزارت هوانوردی و وزارت دفاع به انها کمک های اولیه را فراهم کرده اند. pic.twitter.com/izqfWHGkDK — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) January 22, 2024 Das Flugzeug war am Sonntag auf dem Weg von Indien nach Moskau in den Bergen Afghanistans abgestürzt. Es handelt sich um einen kleinen Geschäftsjet vom Typ Falcon 10. An Bord waren insgesamt sechs Personen: vier Besatzungsmitglieder und ein russisches Ehepaar. Wie verschiedene Telegram-Kanäle berichten, befand sich das Ehepaar seit Mitte Dezember im Urlaub in Thailand. Dort erkrankte die Frau schwer und wurde zunächst in einem Krankenhaus in Pattaya behandelt. Nachdem sie an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden musste, wurde beschlossen, sie nach Russland zu überführen. Hierfür wurde eine Falcon 10 gebucht. Medienberichten zufolge meldete die Besatzung kurz vor dem Absturz Treibstoffmangel und entschloss sich zu einer außerplanmäßigen Landung in Usbekistan. Später meldeten die Piloten den Ausfall des ersten, dann des zweiten Triebwerks. Am Montag zeigte der afghanische Sender Radio Hurriyat erste Bilder der Überlebenden. Darauf sind drei Männer mit Wunden und Erfrierungen im Gesicht zu sehen. Das Ehepaar soll den Absturz nicht überlebt haben. Maria Sacharowa, offizielle Vertreterin des russischen Außenministeriums, sagte der Nachrichtenagentur RIA Nowosti, dass die russische Botschaft in dieser Angelegenheit eng mit der afghanischen Seite zusammenarbeite. Mehr zum Thema - Passagierflugzeug über Afghanistan abgestürzt

Durch die Sperrung von RT zielt die EU darauf ab, eine kritische, nicht prowestliche Informationsquelle zum Schweigen zu bringen. Und dies nicht nur hinsichtlich des Ukraine-Kriegs. Der Zugang zu unserer Website wurde erschwert, mehrere Soziale Medien haben unsere Accounts blockiert. Es liegt nun an uns allen, ob in Deutschland und der EU auch weiterhin ein Journalismus jenseits der Mainstream-Narrative betrieben werden kann. Wenn Euch unsere Artikel gefallen, teilt sie gern überall, wo Ihr aktiv seid. Das ist möglich, denn die EU hat weder unsere Arbeit noch das Lesen und Teilen unserer Artikel verboten. Anmerkung: Allerdings hat Österreich mit der Änderung des "Audiovisuellen Mediendienst-Gesetzes" am 13. April diesbezüglich eine Änderung eingeführt, die möglicherweise auch Privatpersonen betrifft. Deswegen bitten wir Euch bis zur Klärung des Sachverhalts, in Österreich unsere Beiträge vorerst nicht in den Sozialen Medien zu teilen.