Mehr Verkäufe nach Russland: China erstmals weltweit führender Autoexporteur

Bis Ende 2023 wird China Japan überholen und zum weltweit größten Autoexporteur aufsteigen, berichtet die japanische Zeitung Nikkei. Ein wichtiger Faktor für die Veränderung der Marktsituation ist der Anstieg der Exporte nach Russland.

Quelle: Sputnik © Ramil Sitdikow

Bis Ende des Jahres wird China dank steigender Lieferungen nach Russland und Mexiko erstmals an der Spitze der weltweiten Autoexporte stehen, schreibt die japanische Zeitung Nikkei. Dank der gemeinsamen Anstrengungen der chinesischen Hersteller sei es gelungen, den langjährigen Spitzenreiter Japan vom ersten Platz zu verdrängen. Putin-Berater: Mercedes und BMW könnten in zehn Jahren Geschichte sein Von Januar bis November 2023 stiegen die Exporte von Autos aus chinesischer Produktion im Jahresvergleich um 58,4 Prozent, wie der chinesische Verband der Automobilhersteller mitteilte. Insgesamt wurden 4,41 Millionen Fahrzeuge für den Auslandsmarkt produziert. Die Zahlen für Japan liegen bei 3,99 Millionen Fahrzeugen, das Gesamtjahresergebnis wird auf 4,3 Millionen prognostiziert. Dem Bericht zufolge exportierte China von Januar bis November 730.000 Autos nach Russland – siebenmal mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wobei Chery Automobile und Great Wall Motor die Hauptlieferanten waren. Auch Chinas Exporte nach Mexiko stiegen um 71 Prozent, das Land erhielt 330.000 Autos. Auch Elektrofahrzeuge aus China erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Von Januar bis Oktober wurden 1,43 Millionen Elektro- und Hybridfahrzeuge exportiert, 77 Prozent mehr als im Vorjahr. Die beliebtesten Hersteller waren die chinesische Tesla-Sparte und der BYD-Konzern. Die meisten Fahrzeuge gingen nach Europa und Südostasien. Mitte Dezember berichtete die auf den russischen Automobilmarkt spezialisierte Beratungsagentur Awtostat, dass die Lagerbestände unverkaufter Autos aus China auf 175.000 Einheiten angestiegen sind. Während im Jahr 2022 die Nachfrage das Angebot überstieg, hat sich die Situation 2023 geändert. Marktexperten gehen davon aus, dass es in den kommenden Monaten einen aktiven Wettbewerb um den Verkauf und die Suche nach Käufern geben wird. Die Autopreise sind das ganze Jahr über gestiegen, sowohl für russische als auch für importierte, berichtet Awtostat. Von September bis Oktober lag der Durchschnittspreis für ein russisches Auto bei 1,2 Millionen Rubel (rund 12.000 Euro) und für ein chinesisches bei 3,4 Millionen Rubel (rund 34.000 Euro). Mehr zum Thema - Peking: Russland ist nun größter Exportmarkt für chinesische Autos

