Chinesische Sanktionen? Israel beklagt "bürokratische Hindernisse" für Technologieimporte

China hat angeblich kürzlich damit begonnen, bürokratische Hindernisse zu errichten, die die Lieferung von Bauteilen nach Israel sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke betreffen. Laut einem israelischen Regierungsbeamten hängt der Lieferstopp mit dem Krieg im Gazastreifen zusammen.

© Luong Thai Linh

Laut einem Bericht der hebräischen Boulevard-Tageszeitung Jediot Acharonot (Ynet) haben israelische Unternehmen Schwierigkeiten, technische Komponenten aus China zu importieren, die für "militärische und manchmal auch zivile Zwecke" benötigt werden. "Diese Hemmnissen stehen im Zusammenhang mit dem Krieg", wird ein israelischer Regierungsbeamter zitiert. Meinung Die US-Koalition im Roten Meer bröckelt – Berlin schweigt "Obwohl die chinesischen Lieferanten offiziell keine Sanktionen gegen Israel angekündigt haben, scheint es in Wirklichkeit eine Art von bürokratischen Hindernissen zu geben", berichtet Ynet und fügt hinzu, dass Peking in letzter Zeit "das Ausfüllen zahlreicher Formulare verlangt", was zu "Lieferverzögerungen aufgrund von ungenau ausgefüllten Papieren" führen würde. Die Angelegenheit wurde dem israelischen Außenministerium und dem Finanzministerium vorgetragen, "die sich an ihre Kollegen in China gewandt haben". Nach israelischen Medienberichten weigerten sich bislang chinesische Kriegsschiffe, die im Roten Meer stationiert sind, mit den israelischen Behörden für einen sicheren Seeverkehr durch die Straße von Bab al-Mandab zusammenzuarbeiten. Die USA bildeten kürzlich wegen der Angriffe der jemenitischen Huthi-Bewegung auf Handelsschiffe mit einer Verbindung zu Israel im Roten Meer eine Militärkoalition zum Schutz der Schifffahrt. Die Volksrepublik China hat sich dieser Koalition nicht angeschlossen. Am Montag wurde in Peking erklärt, dass ein dauerhafter Waffenstillstand im von Israel belagerten Gazastreifen "absolute Priorität und Voraussetzung für alles andere" sei. Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums Mao Ning kommentierte damit die in der vergangenen Woche verabschiedete Resolution des UN-Sicherheitsrates, mii der dringende Maßnahmen zur Ausweitung der humanitären Hilfe für den Gazastreifen gefordert wurden. Nach dem Beginn der israelischen Operation gegen den Gazastreifen am 8. Oktober nahm China in der Öffentlichkeit eine zurückhaltende Haltung ein. Doch als sich die ethnische Säuberung im Gazastreifen durch Israel abzeichnete und intensiviert wurde, begannen chinesische Diplomaten, Israels Bombardierung des Gazastreifens als eine Form der kollektiven Bestrafung zu bezeichnen. Mehr zum Thema - Russland mit US-Änderungen unzufrieden: UN-Sicherheitsrat verschiebt Abstimmung um Gaza-Resolution

