Indien ersetzt sowjetische MIGs durch moderne russische Suchoi-Flugzeuge

Am Dienstag haben aus sowjetischer Entwicklung stammende Jäger vom Typ MiG-21 Bison der 4. Staffel der indischen Luftwaffe ihren letzten Flug über Indien durchgeführt. Die Flugzeuge werden durch moderne russische Kampfjets vom Typ Suchoi Su-30 MKI ersetzt.

Quelle: Gettyimages.ru © Ajay Aggarwal/Hindustan Times via Getty Images

Sowjetische Kampfflugzeuge vom Typ MiG-21 Bison der 4. Staffel der indischen Luftstreitkräfte haben ihren letzten Flug über dem Stützpunkt im nordwestlichen indischen Bundesstaat Rajasthan durchgeführt, wo Flugzeuge dieses Typs seit dem Jahr 1966 stationiert waren. Fortan wird die Staffel moderne Kampfjets vom Typ Suchoi Su-30 MKI aus russischer Produktion einsetzen, teilte das indische Verteidigungsministerium am Dienstag in einer Erklärung mit. Die ursprünglich in der Sowjetunion entwickelten Bison-Kampfflugzeuge waren die fortschrittlichsten gebauten MiG-21-Kampfflugzeuge. "Am Ende einer Ära wurden MiG-21 Bison-Flugzeuge zuletzt am Himmel von Uttarlai im Bezirk Barmer in Rajasthan gesehen", schrieb ein Sprecher der Luftwaffe auf der Plattform X (ehemals Twitter). Es hieß weiter: "Zu diesem Anlass flogen MiG-21 Bison-Flugzeuge zusammen mit einem Su-30 MKI." Die MiG-21-Flugzeuge seien im Jahr 1963 von der indischen Luftwaffe in Dienst gestellt worden und seien die ersten Überschall-Kampfflugzeuge des Landes gewesen, teilte das Verteidigungsministerium mit und fügte hinzu, dass diese seitdem in jedem größeren Konflikt im Einsatz gewesen seien, an denen Indien beteiligt war. Moskau – Indien bietet Russland die Möglichkeit, festsitzende Rupien zu verwenden Neu-Delhi betreibt noch zwei MiG-21-Staffeln, die die indischen Luftstreitkräfte bis 2025 außer Dienst stellen wollen. Jede Staffel verfügt über etwa 16 bis 18 Flugzeuge. Im vergangenen Monat hatte das indische Verteidigungsministerium außerdem Ausgaben in Höhe von 5,4 Milliarden US-Dollar (etwa 5,1 Milliarden Euro). Dieses Paket beinhaltete unter anderem auch den Kauf von zwölf russischen Kampfflugzeugen vom Typ Suchoi Su-30 MKI, die von Hindustan Aeronautics Limited (HAL) gebaut werden sollen. Diese Flugzeuge wären die modernsten Su-30 MKI-Kampfflugzeuge der indischen Luftwaffe, so das Ministerium, und würden zu mehr als 60 Prozent aus einheimischer Produktion stammen. Das Ministerium teilte weiter mit: "Diese Wende markiert das unerschütterliche Engagement der indischen Luftstreitkräfte, den Himmel des Landes zu modernisieren und gleichzeitig zu schützen." Die Ausmusterung der verbleibenden MiG-21-Flugzeuge wird den Weg für die im Lande entwickelten leichten Kampfflugzeuge vom Typ (LCA)-MK1A ebnen, die die Lücke der ausgemusterten MiG-21 füllen sollen. Es wird erwartet, dass die indische Luftwaffe ab Februar des Jahres 2024 die LCA Mark-1A-Kampfflugzeuge erhalten wird. Die MiG-21-Jäger, die in den 1950er-Jahren vom MiG-Konstruktionsbüro entwickelt wurden, halten den Rekord für die meistproduzierten Düsenflugzeuge der Welt und sind das Rückgrat der indischen Luftwaffe. Die indische Luftwaffe erhielt ihren ersten einmotorigen MiG-21-Jet im Jahr 1963 und stellte im Laufe der Jahre 874 sowjetische Jäger in Dienst. Diese Kämpfer spielten eine entscheidende Rolle im Indisch-Pakistanischen Krieg von 1971. Mehr zum Thema – Indien sollte sich warm anziehen: Der Westen braucht keine weitere Supermacht

